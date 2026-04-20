Які послуги надає ЦНАП пенсіонерам: не лише довідки

Послуги ЦНАП

Чимало громадян досі сприймають центри надання адміністративних послуг винятково як установи для отримання довідок або подання документів на субсидію. Проте реальний спектр можливостей для людей похилого віку є більшим і включає вирішення пенсійних справ, оформлення різноманітних видів соціальної підтримки та навіть виїзне обслуговування за місцем перебування заявника.

У центрах надання адміністративних послуг можна розв’язати широкий спектр питань, які стосуються пенсійного забезпечення та соціальної підтримки. Оформлення документів відбувається безпосередньо на місці, що дозволяє уникнути візитів до різних установ.

Послуги пенсійного фонду

Оформлення пенсії за віком

Перерахунок виплат, призначення надбавок та підвищень

Отримання пенсійного посвідчення

Видавання довідок про доходи (загальних та для субсидій)

Надання довідки про перебування на обліку в пенсійному фонді

Отримання довідок ок-5 та ок-7 для підтвердження стажу та доходів

Видавання витягів із реєстру застрахованих осіб та даних про трудовий стаж

Надання інформації про особливі умови праці та нараховану зарплату

Оформлення допомоги на поховання

Переведення виплат за новою адресою проживання чи зміна способу їх отримання.

Пільги, допомоги та компенсації

Оформлення пільг на комунальні послуги, придбання пічного палива або газу

Призначення соціальної допомоги особам з інвалідністю або тим, хто не має права на пенсію

Видавання посвідчень особам з інвалідністю та спеціальних довідок для отримання пільг

Оформлення допомоги, виплат та компенсацій за харчування для чорнобильців

Призначення матеріальної допомоги та компенсацій за санаторне лікування

Оформлення виплат для членів родин померлих ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС

Продовження тимчасової допомоги особам без достатнього страхового стажу.

Мобільні сервіси та обслуговування вдома

Оскільки стаціонарні центри доступні не в кожному населеному пункті, для зручності громадян запроваджено виїзні формати роботи.

Мобільні центри — спеціально облаштовані автомобілі з фахівцями курсують громадами за заздалегідь визначеними маршрутами. Графік таких візитів формується відповідно до попиту та публікується на офіційних вебсторінках або в соціальних мережах установ.

Послуга «цифрова валіза». Для тих, хто за станом здоров’я чи через вік не може вийти з дому, існує можливість замовити візит адміністратора додому або в лікарню. Це мобільне робоче місце має все необхідне обладнання для повноцінного надання послуг.

Скористатися безкоштовним сервісом вдома можуть:

Пенсіонери віком від 70 років

Люди з інвалідністю першої та другої груп

Ветерани праці та герої україни

Чорнобильці першої категорії

Громадяни, які тимчасово втратили здатність самостійно пересуватися через хворобу чи травму.

Для оформлення заявки достатньо зателефонувати до центру своєї громади або скористатися його сайтом. Після цього адміністратори зв’яжуться з вами для узгодження деталей візиту.