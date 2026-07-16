Які претензії у Федорова до Сирського: що спричинило війну між міністром і главкомом

Менеджер цифрової епохи проти генерала лояльності: у чому причини конфлікту Федорова та Сирського / © ТСН

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Конфлікт, про який говорили кулуарно, і який публічно заперечували обидва діячі — «виліз» на поверхню і закінчився відставкою одного з них. Сьогодні Михайла Федорова звільнили з посади Міноборони. Верховна Рада пішла на літні канікули до 18 серпня, так і не призначивши йому офіційного наступника. Таким чином ключове силове відомство країни буде у стані тимчасового керівництва з приставкою «в.о.».

Як починалося це протистояння, у чому його причина та чому цей фінал вже назвали «ударом по єдності та святом для росіян» — з’ясовував ТСН.ua.

Початок протистояння: зіткнення двох абсолютно протилежних бачень

Олександр Сирський є представником класичної військової радянської і пострадянської школи. Він будував свою вертикаль за принципами жорсткої субординації, особистої відданості. Аналізуючи діяльність Сирського, можемо припустити, що головним критерієм для нього у підборі кадрів є особиста лояльність і виконання наказу за будь-яку ціну.

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Натомість Михайло Федоров прийшов у Міноборони як технократ, прихильник цифровізації радикальних реформ. Його логіка будувалася на максимальній автоматизації, оптимізації обліку людських ресурсів, прозорості оборонних закупівель та аудиті.

Проте свої розбіжності вони обидва намагалися приховати. Ще наприкінці червня в інтерв’ю Сирський заперечував будь-які розбіжності з Федоровим.

«Я можу тільки повторити слова міністра оборони — у нас немає жодного конфлікту. У нас кожен виконує свій обов’язок, у кожного є свої завдання — у Міністерства оборони свої, у Генерального штабу Збройних сил свої завдання», — запевняв Сирський.

Водночас, він неохоче все ж визнав, що між відомствами «виникають періодично питання, можливо протиріччя, які обговорюються і вирішуються».

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За тиждень до цього Федоров запевняв, що професійні взаємини між ним і головкомом залишаються робочими.

«У нас є, звісно, різні погляди на питання. Ми можемо жорстко дискутувати щодо того чи іншого рішення. Є питання базового рівня… Але загалом, я думаю, що це нормально для будь-якої складної структури. І можу сказати, що ми не дамо росіянам такий подарунок — мати будь-який конфлікт», — запевняв Михайло Федоров.

Місяць тому, на сцені київської IT-конференції DOU Day-26, український журналіст Віталій Портников спрогнозуав, що Михайло Федоров довго не всидить на своєму нинішньому кріслі. Цю заяву сприйняли скептично, проте виявилося, що пан Віталій був правий.

За кілька днів до відставки видання The Economist із посиланням на високопоставлене джерело в розвідці, писало, що Федоров має мало шансів «у будь-якій серйозній конфронтації з генералами».

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Що не поділили Сирський і Федоров: три точки зламу

Закупівлі і тендери

У цій же статті The Economist вказує причини конфлікту. За даними видання, Федоров своєю завзятістю «зводив з розуму» генералів з оточення Сирського. Генерали нібито критикували його у тому, що реформи зводяться до «піар-перепаковання» роботи. Зокрема, вони критикували його реформи гейміфікації (використання підходів, механік та принципів відеоігор — ред.).

«Його перші шість місяців на посаді характеризувалися гіперактивністю та завзятістю, яка багатьох зводила з розуму. Від самого початку він наказав провести аудит Міністерства оборони та армійських бригад, який виявив перевитрати на 300 мільярдів гривень (6,6 мільярда доларів). Він піддав посадовців міністерства детекторам брехні. Тих, хто відмовлявся або не справлявся, звільняли. А деякі закупівлі він перевів на систему відкритих торгів», — йдеться у матеріалі статті.

Особистий конфлікт

Як зазначає ВВС-Україна, суперечності переросли в особистий конфлікт. За інформацією видання, Зеленський намагався налагодити відносини між Федоровим та Сирським, однак це йому не вдавалося. Дедалі частіше між ними почала проявлятися сильніша напруга.

Один із представників владної команди зауважив, що конфлікти на Ставці між міністром оборони та головкомом ставали «нестерпними».

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«Президент збирався з ними утрьох, але при ньому Сирський і Федоров показували діалог, а щойно виходили за двері, навіть не прощались. Коли ж із Міноборони звільнили Мойсюка і Гаврилюка, атмосфера на Ставці стала справжнім пеклом, і все тільки погіршувалося», — розповів він.

Сам Федоров сьогодні заявив, що Сирський плів проти нього інтриги.

«Я зіткнувся з тим, що наші ініціативи просто блокувалися. Сирський виявився готовим плести інтриги, говорити позаочі та стверджувати, ніби проти нього хтось „замовив кампанію“. Замість того, щоб об’єднувати зусилля для перемоги над ворогом, він почав сіяти розкол у країні», — сказав він.

Критика підходів Сирського до управління армією

Власне, про думку Федорова щодо методів Сирського керувати військами стало відомо лише сьогодні, після відставки. І заява ексміністра була дуже різкою — він буквально «розніс» головкома ЗСУ.

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Федоров заявив, що він побачив 11 великих проблем у керуванні Силами оборони.

Українська армія воює на тактичному («хоч зараз вже більше на оперативному»), але «досі воюємо на тактичному рівні».

Корпусна система не до кінця запрацювала.

Розірвали бригади та корпуси.

Ніхто ні за що не відповідає.

Постачання не через корпуси.

Постійна заміна командувачів.

Ізоляція та токсикація тих, хто розвивається.

«У тебе виходить — красава, відстійник. Драпатий — третя догана, до побачення. Вибачте, Драпатий, думаю, після цього виступу буде четверта догана. Не хотілося б цього зробити, але в нас вже немає виходу про це не говорити», — сказав Федоров. До слова, зауважимо, що Драпатий висловив підтримку Федорову.

Неможливо реалізувати жодний системний проєкт.

«Тому що постійно стикаєшся з проблемою: „а навіщо?“ „а як?“ — пояснив він.

Стирання людського капіталу без аналізу.

«Рішення, кого підтримати, кого не підтримати, кого посилити, кого не посилити не приймаються на основі даних. Вони приймаються на основі лояльності», — розповів ексміністр.

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Блокування ініціатив і «бюрократична перестрілка».

«За 6 місяців у Міноборони ми не змогли змінити організаційну структуру, бо Генштаб не підписує цю структуру, бо „назва не така“, бо щось не таке, бо не треба залучати нових людей», — пояснив Федоров.

Постійна брехня.

«Вона стосується і мене, що я замовник розслідування про „Скелю“, що я запустив медійну кампанію, що я зробив те чи те», — сказав Федоров.

Що каже сам Сирський

На відміну від Федорова, який сьогодні провів пресконференцію, Сирський був небагатослівним.

У своїй відповіді він не став прямо коментувати звинувачення, однак нагадав про власну участь в обороні столиці 2022 року та фактично дав зрозуміти, що саме успішна Київська оборонна операція дала можливість сьогодні «проводити у столиці брифінги і формуватися візії».

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У коментарях зауважили, що пост Сирського має нотки іронії і злорадства на адресу Федорова.

Також головкому закинули, що не варто аж так «пишатися» Київською кампанією, адже зрештою, росіяни впритул підійшли до столиці, в тому числі з заходу і вийшли аж на Житомирську трасу. Крім того, коментатори нагадали, що напередодні вторгнення з аеродрому у Гостомелі вивели багатьох військових, лишили лише строковиків.

Що це означає для країни

Відставка Федорова викликала протести по всій Україні. Протестувальники висловлюються проти кадрових змін у Міністерстві оборони. До протестів долучаються ветерани, громадські активісти та публічні люди.

Колишні радники Федорова у Міноборони, а також чимало медійних військових і волонтерів опублікували низку похмурих прогнозів у що виллється його відставка.

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Аналітики та волонтери одностайні: відставка Федорова — це тактична перемога «старої системи».

Наступний міністр оборони (кого б не призначили у серпні) буде заздалегідь заляканим. Перед його очима стоятиме приклад Федорова. Новий очільник МО намагатиметься взагалі не чіпати корупційні потоки та схеми, щоб не повторити долю попередника, вважає волонтер і громадський активіст, а також ексрадник Федорова Сергій Стерненко.

Стерненко заявив про катування та вбивства військових в окремих штурмових підрозділах ЗСУ, наближених до Сирського. За його словами, якщо в армії продовжуватимуться практики катувань, а командирів-садистів покриватиме Генштаб, мобілізація стане нереалістичною. Він також попередив про небезпеку «криміналізації» армії.

Керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська назвала відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони «фатальним рішенням» президента Зеленського.

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«Ціною буде життя і здоров’я сотень тисяч людей. Сотень тисяч, якщо не більше. Дуже хочу помилитися. Але я чітко і по суті відповідаю за кожен свій прогноз протягом 12 років війни. Фатальна помилка президента», — моторошно спрогнозувала Марія Берлінська.

Експерт із безпілотників Сергій «Флеш» Бескрестнов також заявив, що йде у відставку.

«У мене було багато доступів до різних систем і я міг аналізувати дії нашого ворога. Прогнозувати його подальші кроки. Більше не зможу. Ворог по своїм групам радіє, що мене більше немає в МО. Настрій жахливий. Але свій шлях я не кину і далі захищатиму країну і допомагатиму військовим побратимам», — додав «Флеш».

Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ полковник Павло Єлізаров подав рапорт про свою відставку. Він назвав звільнення Федорова «великим злом для оборонної здатності країни».

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Натомість герой «Азовсталі» Денис Прокопенко пояснив, чому вважає Ігоря Клименка достойним кандидатом на посаду міністра оборони. І тим самим нарвався у соцмережах на гостру критику.

Чи втримається сам головком ЗСУ на посаді

Зауважимо, що на мітингах, крім підтримки Федорова, дедалі частіше лунає заклик звільнити врешті-решт Олександра Сирського.

«Президент пояснив, що звільняти головкома — висока відповідальність у такий час. Плюс сказав, що Міша із ТЦК нічого не зміг зробити. На це із залу було зауваження: мовляв, ТЦК — сфера відповідальності Сухопутки, а отже — Сирського, але президент сказав, що не хоче в цьому розбиратись, бо головне — мати результат, і єдиний, хто зможе наразі щось зробити із реформою ТЦК це — Клименко», — переповідає аргументацію Зеленського один із присутніх на зустрічі «слуг народу», зазначають у статті ВВС-Україна.

«Ну, я не можу допустити, щоб у воюючій країні Міністерство оборони й Генеральний штаб воювали між собою. По-хорошому треба міняти обох. Але одночасно я цього зробити не можу», — переповідає інші слова Зеленського з цієї ж зустрічі видання «Українська правда».

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Водночас, схоже Сирський вирішив укріпити власні позиції. Паблік Bankova Mail припускає, що Олександр Сирський міг попросити відомих військових командирів висловитися на підтримку Ігоря Клименка на посаді глави Міноборони. Це зробив, зокрема, командир корпусу «Хартія» Ігор Оболєнський.

Також ексрадник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що Олександр Сирський наказав виявляти та повертати з відпусток військовослужбовців, які підтримали акцію проти звільнення Михайла Федорова.

За його словами, під час мітингу на тлі звільнення Федорова представники ВСП спробували затримати військового. Однак, за словами очевидців, вони залишили місце події після того, як люди почали вигукувати «ганьба».

«Мені відомо, що зараз Сирський дав команду виявляти і максимально швидко повертати з відпусток тих військових, які підтримали протест, а також погрожувати їм покаранням», — стверджує Стерненко.

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Раніше ми розповідали, як Володимир Зеленський дійшов до рішення звільнити Михайла Федорова.

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