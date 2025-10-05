Які пристрої допоможуть пережити блекаут: купити треба вже зараз

Українців попереджають про складний зимовий період / © Getty Images

Російські атаки на українську критичну інфраструктуру не припиняються, тож у майбутньому ми можемо очікувати нові аварійні відключення.

Безліч предметів у нашій оселі залежать від електроенергії. Цілий спектр приладів забезпечує нас теплом, їжею, водою та зв’язком. Але ми не можемо покладатися на них під час блекауту.

Чим варто запастися вже зараз, щоб бути готовим до відключень

Павербанк. Цей переносний зарядний пристрій є одним із лідерів серед товарів. Зовнішній акумулятор дає змогу підзарядити на певний час смартфони, ноутбуки і планшети.

Генератор. Підійде для приватного будинку або бізнесу, адже дизельний чи бензиновий генератор можна використовувати лише поза домом.

Зарядна станція. У період відключення світла зарядні станції знову стали актуальні. Вони можуть живити будь-яку техніку: холодильник, телевізор або електрокотел.

Bluetooth-колонка. Розумні колонки з голосовими помічниками стали звичайним явищем у домі, але вони далеко не найенергоємніші пристрої. Крім функціональності, однією з їхніх головних характеристик є енергоефективність. У середньому в режимі очікування (тобто коли колонки під’єднані до мережі, увімкнені та під’єднані до Wi-Fi) вони споживають у середньому 2-4 Вт, а у разі активного використання цей показник збільшується до 6-10 Вт, залежно від моделі.

Лампочка з акумулятором. Виручить у перші години після відключення живлення. Має вбудований накопичувач енергії, який дозволяє їй світитися після відключення електропостачання ще кілька годин.