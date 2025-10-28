Відключення світла / © ТСН.ua

Реклама

На Заході України ризик масштабних відключень електроенергії (блекауту) є найнижчим, на відміну від східних регіонів.

Про це заявив Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова в Ранок.LIVE.

За його словами, найкраща ситуація очікується в таких містах, як Івано-Франківськ, Ужгород, Тернопіль та Львів.

Реклама

Ключові причини стабільності

Розміщення енергоресурсів. Усі п’ять атомних блоків країни розташовані на правобережній (західній) частині України. Пропускна здатність. Існує дефіцит потужності для передачі електроенергії між Заходом і Сходом, де зосереджені енергомісткі підприємства (на Лівобережжі, зокрема на Харківщині та Дніпропетровщині).

Експерт наголосив, що загалом на Заході ситуація з енергопостачанням буде «точно кращою, ніж у Харкові чи на Дніпропетровщині».

Раніше ми писали, відключення світла можуть застосовуватися і надалі через проблеми із захистом трансформаторів. Але є надія, що вдасться уникнути блекауту.

Також киянам радили підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням. Так, за можливості варто придбати генератори, які зможуть забезпечити електрикою одну чи кілька квартир.