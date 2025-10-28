ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
345
1 хв

Які регіони України залишаться зі світлом і газом — прогноз енергетика

Експерт пояснив, чому Івано-Франківськ та Львів мають найменший ризик блекауту.

Автор публікації
Руслана Сивак
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

На Заході України ризик масштабних відключень електроенергії (блекауту) є найнижчим, на відміну від східних регіонів.

Про це заявив Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова в Ранок.LIVE.

За його словами, найкраща ситуація очікується в таких містах, як Івано-Франківськ, Ужгород, Тернопіль та Львів.

Ключові причини стабільності

  1. Розміщення енергоресурсів. Усі п’ять атомних блоків країни розташовані на правобережній (західній) частині України.

  2. Пропускна здатність. Існує дефіцит потужності для передачі електроенергії між Заходом і Сходом, де зосереджені енергомісткі підприємства (на Лівобережжі, зокрема на Харківщині та Дніпропетровщині).

Експерт наголосив, що загалом на Заході ситуація з енергопостачанням буде «точно кращою, ніж у Харкові чи на Дніпропетровщині».

Раніше ми писали, відключення світла можуть застосовуватися і надалі через проблеми із захистом трансформаторів. Але є надія, що вдасться уникнути блекауту.

Також киянам радили підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням. Так, за можливості варто придбати генератори, які зможуть забезпечити електрикою одну чи кілька квартир.

345
