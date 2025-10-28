- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 345
- Час на прочитання
- 1 хв
Які регіони України залишаться зі світлом і газом — прогноз енергетика
Експерт пояснив, чому Івано-Франківськ та Львів мають найменший ризик блекауту.
На Заході України ризик масштабних відключень електроенергії (блекауту) є найнижчим, на відміну від східних регіонів.
Про це заявив Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова в Ранок.LIVE.
За його словами, найкраща ситуація очікується в таких містах, як Івано-Франківськ, Ужгород, Тернопіль та Львів.
Ключові причини стабільності
Розміщення енергоресурсів. Усі п’ять атомних блоків країни розташовані на правобережній (західній) частині України.
Пропускна здатність. Існує дефіцит потужності для передачі електроенергії між Заходом і Сходом, де зосереджені енергомісткі підприємства (на Лівобережжі, зокрема на Харківщині та Дніпропетровщині).
Експерт наголосив, що загалом на Заході ситуація з енергопостачанням буде «точно кращою, ніж у Харкові чи на Дніпропетровщині».
Раніше ми писали, відключення світла можуть застосовуватися і надалі через проблеми із захистом трансформаторів. Але є надія, що вдасться уникнути блекауту.
Також киянам радили підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням. Так, за можливості варто придбати генератори, які зможуть забезпечити електрикою одну чи кілька квартир.