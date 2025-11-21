Які регіони України засипле снігом у вихідні: синоптикиня розповіла

Проноз погоди в Україні на вихідні / © ТСН.ua

Реклама

Найближчими днями погода в Україні демонструватиме значний температурний контраст, зумовлений атмосферними фронтами, що переміщуються з Західної Європи. Різниця температур між регіонами сягатиме майже 20 градусів.

Про це розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха для «РБК-Україна».

Найхолодніше буде в західних областях, де температура впродовж 23–24 листопада вночі очікується від -1°C до -6°C, а в Карпатах — до -10°C.

Реклама

Найтепліша погода буде на півдні та сході країни, де повітря вдень прогріється до +12°C…+18°C.

Синоптикиня зазначила, що така ситуація є класичною для передзим’я та «протистояння» осінніх і зимових процесів.

Де чекати на мокрий сніг і сніговий покрив

Найактивніші «зимові прояви» погоди очікуються у західних областях протягом вихідних (22–23 листопада).

Вже 22 листопада дощ зміниться мокрим снігом на Закарпатті, у Львівській та Івано-Франківській областях. Місцями прогнозуються значні опади, налипання мокрого снігу та ожеледь, на дорогах — ожеледиця.

Реклама

На високогір’ї Карпат очікується сильний сніг, де може утворитися сніговий покрив заввишки 20–30 см. У Карпатському регіоні прогнозують від 5 до 15 см снігу.

Чи буде сніг на півночі та в Києві

Мокрий сніг може пролітати й на інших територіях, але без утворення значного покриву.

У неділю, 23 листопада, дощі можуть бути з мокрим снігом на півночі України та у Вінницькій області. Це стосується і Київської області.

Експерти Українського гідрометцентру не очікують утворення снігового покриву в цих регіонах, де переважно буде «неприємна змішана фаза опадів».

Реклама

Наталія Птуха наголосила, що оскільки це перші зимові прояви в сезоні, населення має максимально підготуватися, передусім «перевзути» автівки.

Нагадаємо, синоптик Іван Семиліт розповів, коли до України прийде справжня зима. За його даними, до кінця цього місяця не прогнозують сильний мороз і стійкий сніговий покрив.