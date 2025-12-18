Які ризики з'являться для України на фронті у разі втрати Покровська: відповідь аналітиків ISW

Покровськ

У ISW не вважають, що втрата Покровська призведе до негайного обвалу української оборони в Донецькій області. РФ, ймовірно, не зможе після цього одразу здійснити оперативний прорив. Причини тому — позиційний характер війни, наявність в України потужних польових укріплень та складного рельєфу місцевості.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповіли дослідниці з питань Росії Інституту вивчення війни (ISW) Джесіка Собєскі та Дженні Олмстед.

Як пояснили фахівці, падіння Покровська вивільнить значні російські бойові ресурси. Так, Росія зможе перекинути підрозділи щонайменше двох загальновійськових армій, що зосереджені в районі Покровська, на інші ділянки фронту. Йдеться про:

51 ЗВА — діє всередині Покровсько-Мирноградського «котла»;

2-гу ЗВА — розпорошує зусилля між спробами закрити «котел» з півночі та розширенням наступу на північ і північний захід від Покровська в напрямку Добропілля.

Аналітики додають: бої за Покровськ скували значні російські сили, а спроби 51-ї ЗВА захопити місто обмежили її можливості просуватися до Добропілля.

«Після падіння Покровська Росія зможе перекинути ці війська, зокрема на напрямки Гуляйполя, східної частини Запорізької області та Дніпропетровської області, де нещодавні російські успіхи створюють загрозу українським оборонним лініям, або ж до „фортифікаційного поясу“. Водночас російським силам знадобиться час на відновлення після значних втрат, понесених у кампанії за Покровськ», — завершили аналітики.

Раніше у DeepState повідомили про погані новини з фронту.

«Ворог має просування поблизу сіл Званівка і Рівне та у місті Покровську Донецької області. Росіяни також мають успіх біля населеного пункту Дачне Дніпропетровської області», — сказано в повідомленні.