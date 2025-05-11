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Які страви їли Стармер, Макрон, Туск і Мерц під час візиту до Києва: Клопотенко показав меню
Клопотенко показав, що їли Макрон, Мерц, Стармер та Туск в Україні.
Під час візиту до України європейські лідери Еммануель Макрон, Дональд Туск, Кір Стармер і Фрідріх Мерц спробували традиційні страви української кухні.
Про це розповів ресторатор і дослідник української кухні Євген Клопотенко.
Так, вчора, 10 травня до Києва залізницею прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
За словами Клопотенка, Макрон їв борщ і качану кашу, Стармер замовив сирники, Туск — галушки, а Мерц — львівський сирник.
Загалом меню включало такі страви:
Сирники з лекваром
Пиріжки з яблуками
Пиріжки з вишнями
Качана каша
Львівський сирник
Борщ з печі
Галушки
Палюшки
Голубці
Буковинська начинка
Вина:
Піно Нуар від «Бейкуш»
Каберне Совіньйон від «Виноман»
Аліберне від «Виноман»
Артанія від «Бейкуш»
Першотвір від «Біологіст»
«Українська кухня знову працює на дипломатичному рівні. Бо це важливий елемент як дипломатії, так і промоції. Якщо після візиту переговори підуть краще — ми ні до чого. Це все смак», — зазначив Клопотенко.
Нагадаємо, під час зустрічі «Коаліції охочих» у Києві лідери України, Франції, Британії, Німеччини та Польщі ухвалили рішення про розміщення миротворчого контингенту в Україні після припинення вогню.