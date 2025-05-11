Які страви їли Стармер, Макрон, Туск і Мерц під час візиту до Києва: Клопотенко показав меню

Зліва направо: Стармер, Мерц, Макрон

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Під час візиту до України європейські лідери Еммануель Макрон, Дональд Туск, Кір Стармер і Фрідріх Мерц спробували традиційні страви української кухні.

Про це розповів ресторатор і дослідник української кухні Євген Клопотенко.

Так, вчора, 10 травня до Києва залізницею прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

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За словами Клопотенка, Макрон їв борщ і качану кашу, Стармер замовив сирники, Туск — галушки, а Мерц — львівський сирник.

Загалом меню включало такі страви:

Сирники з лекваром

Пиріжки з яблуками

Пиріжки з вишнями

Качана каша

Львівський сирник

Борщ з печі

Галушки

Палюшки

Голубці

Буковинська начинка

Вина:

Піно Нуар від «Бейкуш»

Каберне Совіньйон від «Виноман»

Аліберне від «Виноман»

Артанія від «Бейкуш»

Першотвір від «Біологіст»

Страви, які подали європейським лідерам у поїзді

«Українська кухня знову працює на дипломатичному рівні. Бо це важливий елемент як дипломатії, так і промоції. Якщо після візиту переговори підуть краще — ми ні до чого. Це все смак», — зазначив Клопотенко.

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Нагадаємо, під час зустрічі «Коаліції охочих» у Києві лідери України, Франції, Британії, Німеччини та Польщі ухвалили рішення про розміщення миротворчого контингенту в Україні після припинення вогню.