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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Які страви їли Стармер, Макрон, Туск і Мерц під час візиту до Києва: Клопотенко показав меню

Клопотенко показав, що їли Макрон, Мерц, Стармер та Туск в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Зліва направо: Стармер, Мерц, Макрон

Зліва направо: Стармер, Мерц, Макрон

Під час візиту до України європейські лідери Еммануель Макрон, Дональд Туск, Кір Стармер і Фрідріх Мерц спробували традиційні страви української кухні.

Про це розповів ресторатор і дослідник української кухні Євген Клопотенко.

Так, вчора, 10 травня до Києва залізницею прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

За словами Клопотенка, Макрон їв борщ і качану кашу, Стармер замовив сирники, Туск — галушки, а Мерц — львівський сирник.

Загалом меню включало такі страви:

  • Сирники з лекваром

  • Пиріжки з яблуками

  • Пиріжки з вишнями

  • Качана каша

  • Львівський сирник

  • Борщ з печі

  • Галушки

  • Палюшки

  • Голубці

  • Буковинська начинка

Вина:

  • Піно Нуар від «Бейкуш»

  • Каберне Совіньйон від «Виноман»

  • Аліберне від «Виноман»

  • Артанія від «Бейкуш»

  • Першотвір від «Біологіст»

Страви, які подали європейським лідерам у поїзді

Страви, які подали європейським лідерам у поїзді

«Українська кухня знову працює на дипломатичному рівні. Бо це важливий елемент як дипломатії, так і промоції. Якщо після візиту переговори підуть краще — ми ні до чого. Це все смак», — зазначив Клопотенко.

Нагадаємо, під час зустрічі «Коаліції охочих» у Києві лідери України, Франції, Британії, Німеччини та Польщі ухвалили рішення про розміщення миротворчого контингенту в Україні після припинення вогню.

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