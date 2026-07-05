Які території хоче захопити Путін: аналітики розкрили реальні плани Кремля

Володимир Путін / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін не збирається закінчувати війну проти України та продовжує розраховувати на захоплення нових українських територій.

Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) після аналізу останніх заяв Кремля.

Аналітики звернули увагу на зустріч Путіна з російськими військовими командирами 3 липня, під час якої глава Кремля вкотре заявив про необхідність створення «буферної зони» вздовж російського кордону. За словами командувача угруповання військ РФ Євгена Нікіфорова, російські війська нібито мають просуватися в Сумській та Харківській областях для захисту прикордонних регіонів Росії.

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На думку експертів, така риторика свідчить, що Кремль прагне не лише військової безпеки, а й подальшої окупації українських територій за межами вже захоплених районів Донецької та Луганської областей.

«ISW раніше оцінював, що так звана „буферна зона“ є розпливчастою та недосяжною метою для російських військ, темпи просування яких знижуються, доки існує незалежна Україна, здатна воювати», — пишуть аналітики.

В Інституті вивчення війни вважають, що Кремль використовує українські удари по території Росії як інформаційний привід для виправдання подальшої ескалації війни. Водночас Путін продовжує критикувати західну підтримку України, намагаючись послабити міжнародну допомогу Києву.

Наміри Путіна щодо України — останні новини

Професор Українського католицького університету Ярослав Грицак вважає, що російського диктатора Володимира Путіна цікавить не тільки Донецька область, а вся Україна.

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Аналітикиня Джека Бакбі вважає, що Путін вже не воює за Київ.

«Якщо 2022 року Москва публічно заявляла про намір захопити Київ, провести так звані „демілітаризацію“ та „денацифікацію“ України, то зараз пріоритети суттєво змістилися», — вважає вона.

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