Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1517
Час на прочитання
2 хв

Які території може повернути Трамп Україні на переговорах із Путіним: що кажуть в ISW

Регіони на півдні мають високе стратегічне та економічне значення для України.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Війна.

Війна. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що під час переговорів Вашингтон, ймовірно, буде прагнути повернути Україні певні ключові регіони. Втім, американський лідер не уточнив, які саме території вважає пріоритетними.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Американські аналітики вважають, що, ймовірно, йдеться про Херсонську та Запорізьку області, які мають високе стратегічне та економічне значення. Ці регіони забезпечують розширений вихід до Чорного моря і річки Дніпро, що робить їх особливо цінними.

“Чорноморське узбережжя критично важливе для українського експорту, особливо у сфері сільського господарства та корисних копалин. Крім того, Україна має значні запаси стратегічно важливої сировини, а прямий вихід Росії до цих територій відкриває їй доступ до доходів від експорту українських ресурсів”, - наголошують американські фахівці.

Окрім того, Дніпро і прилеглі до нього райони мають важливе оперативне значення, оскільки річка виконує функцію природної оборонної лінії.

Нагадаємо, очільник Пентагону Піт Гагсет заявив, що президент США Дональд Трамп створив умови для можливої мирної угоди з ”фюрером” РФ Володимиром Путіним. Втім, "будуть поступки", якими "ніхто не буде задоволений". Ймовірно, “можуть бути обміни територіями”.

Раніше Дональд Трамп заявив, що потенційна мирна угода між Україною і РФ передбачатиме «обмін територіями». Він наголосив, що за ці території «воювали три з половиною роки», і в боях загинуло багато українців та росіян.

