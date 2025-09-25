Які товари українці можуть повернути до магазинів 2025 року

Більшість магазинів гарантують повернення товару протягом 14 днів після покупки / © Pixabay

Після придбання товару у покупця може виникнути бажання обміняти його чи повернути назад до магазина.

2025 року покупці мають право звернутися з такою вимогою до продавця, навіть якщо товар належної якості.

Про це, зокрема, повідомили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

У відомстві нагадали, що відповідно до статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів», покупець має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо він не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням.

«Обмін товару можливий протягом 14 днів, не враховуючи дня купівлі (якщо інший строк не оголошено продавцем)», — повідомили Держспоживслужбі.

Якщо товару для обміну немає, споживач має право:

придбати інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості

розірвати договір купівлі-продажу та отримати назад кошти у розмірі вартості поверненого товару

дочекатися надходження потрібного товару для здійснення обміну

