- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 177
- Час на прочитання
- 1 хв
Які товари українці можуть повернути до магазинів 2025 року
Кожен український покупець може захистити свої права під час купівель завдяки закону.
Після придбання товару у покупця може виникнути бажання обміняти його чи повернути назад до магазина.
2025 року покупці мають право звернутися з такою вимогою до продавця, навіть якщо товар належної якості.
Про це, зокрема, повідомили у Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
У відомстві нагадали, що відповідно до статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів», покупець має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо він не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням.
«Обмін товару можливий протягом 14 днів, не враховуючи дня купівлі (якщо інший строк не оголошено продавцем)», — повідомили Держспоживслужбі.
Якщо товару для обміну немає, споживач має право:
придбати інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості
розірвати договір купівлі-продажу та отримати назад кошти у розмірі вартості поверненого товару
дочекатися надходження потрібного товару для здійснення обміну
Раніше ми писали про найпоширеніші помилки, які ми допускаємо під час шопінгу у супермаркетах. Прочитайте та перевірте себе.