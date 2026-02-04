Які втрати України на фронті: Зеленський вперше за тривалий час назвав нову кількість

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю французькому телеканалу France 2.

Наприкінці інтерв’ю президента України запитали про кількість смертей українців на передовій. Згадавши в лютому 2025 року про понад 46 000 загиблих і 380 000 поранених українських солдатів від лютого 2022-го, Зеленський цього разу навів цифру 55 000 загиблих.

«В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих військовослужбовців, чи то кадрових солдатів, чи то мобілізованих, становить 55 000 загиблих», — сказав він.

Президент додав, що також є велика кількість військових, яких Україна вважає зниклими безвісти.

Нагадаємо, що торік 4 лютого президент Зеленський заявив в інтерв’ю британському журналістові Пірсу Моргану, що від початку повномасштабної війни загинуло 46 000 українських військових.

У лютому 2024 року Зеленський сказав, що Україна втратила 31 тисячу солдатів.

Нагадаємо, що Дональд Трамп ще рік тому заявляв, що на війні Росія втратила 800 тисяч солдатів, Україна — 600–700 тисяч.