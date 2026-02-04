ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1982
Час на прочитання
1 хв

Які втрати України на фронті: Зеленський вперше за тривалий час назвав нову кількість

В інтерв’ю французьким медіа Зеленський назвав нову актуальні цифри втрат України на фронті.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю французькому телеканалу France 2.

Наприкінці інтерв’ю президента України запитали про кількість смертей українців на передовій. Згадавши в лютому 2025 року про понад 46 000 загиблих і 380 000 поранених українських солдатів від лютого 2022-го, Зеленський цього разу навів цифру 55 000 загиблих.

«В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих військовослужбовців, чи то кадрових солдатів, чи то мобілізованих, становить 55 000 загиблих», — сказав він.

Президент додав, що також є велика кількість військових, яких Україна вважає зниклими безвісти.

Нагадаємо, що торік 4 лютого президент Зеленський заявив в інтерв’ю британському журналістові Пірсу Моргану, що від початку повномасштабної війни загинуло 46 000 українських військових.

У лютому 2024 року Зеленський сказав, що Україна втратила 31 тисячу солдатів.

Нагадаємо, що Дональд Трамп ще рік тому заявляв, що на війні Росія втратила 800 тисяч солдатів, Україна — 600–700 тисяч.

27 січня 2025 року американське видання The New York Times повідомило, що майже 1,2 млн російських окупантів і майже 600 тисяч українських військовослужбовців були вбиті, поранені або зникли безвісти.

Дата публікації
Кількість переглядів
1982
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie