Які втрати України на фронті: Зеленський вперше за тривалий час назвав нову кількість
В інтерв’ю французьким медіа Зеленський назвав нову актуальні цифри втрат України на фронті.
Президент Володимир Зеленський вперше за тривалий час назвав нову цифру втрат України на фронті.
Про це глава держави сказав в інтерв’ю французькому телеканалу France 2.
Наприкінці інтерв’ю президента України запитали про кількість смертей українців на передовій. Згадавши в лютому 2025 року про понад 46 000 загиблих і 380 000 поранених українських солдатів від лютого 2022-го, Зеленський цього разу навів цифру 55 000 загиблих.
«В Україні офіційно на полі бою кількість загиблих військовослужбовців, чи то кадрових солдатів, чи то мобілізованих, становить 55 000 загиблих», — сказав він.
Президент додав, що також є велика кількість військових, яких Україна вважає зниклими безвісти.
Нагадаємо, що торік 4 лютого президент Зеленський заявив в інтерв’ю британському журналістові Пірсу Моргану, що від початку повномасштабної війни загинуло 46 000 українських військових.
У лютому 2024 року Зеленський сказав, що Україна втратила 31 тисячу солдатів.
Нагадаємо, що Дональд Трамп ще рік тому заявляв, що на війні Росія втратила 800 тисяч солдатів, Україна — 600–700 тисяч.
27 січня 2025 року американське видання The New York Times повідомило, що майже 1,2 млн російських окупантів і майже 600 тисяч українських військовослужбовців були вбиті, поранені або зникли безвісти.