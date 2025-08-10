ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
175
2 хв

Які змії мешкають на Буковині: як їх розпізнати і чи варто боятися (фото)

В Чернівецькій області мешкає п’ять видів змій з різним ступенем небезпеки

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Гадюка

Гадюка / © Pixabay

У Чернівецькій області нараховують п’ять видів змій: вуж, полоз, мідянка, водяний вуж і гадюка. З-поміж них лише гадюка є отруйною, і її укус може становити небезпеку передусім для дітей з малою вагою, людей з алергією чи хронічними хворобами.

Про це повідомив науковий співробітник відділу природи Чернівецького обласного краєзнавчого музею Назар Смірнов у коментарі Суспільному.

Гадюка

Гадюка

Гадюка переважно живе у лісистих та гірських місцевостях. Довжина цієї змії не перевищує 60–70 сантиметрів, а на спині вона має характерний темний ромбоподібний візерунок. Колір тіла гадюки може варіюватися: від сіруватого та коричневого до цегляного, а в горах навіть трапляються особини майже чорного забарвлення. Коли змія скручується у клубок і лежить на землі, чітко видно темну смугу на світлому тлі.

За словами Смірнова, гадюки не агресивні і не нападають першими на людей. Вони кусають лише в разі самооборони. Симптоми укусу можуть включати сильний пекучий біль, набряк, почервоніння та кровотечу, нудоту, запаморочення, слабкість і підвищення температури. У разі укусу важливо негайно звернутися до лікаря.

Серед неотруйних змій Чернівецької області є два види вужів: звичайний та водяний, а також два види, занесені до Червоної книги — мідянка і полоз.

Мідянка звичайна

Мідянка звичайна

Мідянка зазвичай має довжину від 60 до 75 сантиметрів і забарвлення від сірого до мідно-червоного. Вона полює здебільшого на ящірок та інших змій.

Полоз

Полоз

Полоз є найдовшою і найрідкіснішою змією в регіоні, досягаючи в довжину 1,5-2 метри. Його забарвлення варіюється від оливкового і бурого до сірого і майже чорного. Цей вид добре лазить по деревах.

Звичайний вуж

Звичайний вуж

Звичайний вуж зазвичай має довжину понад один метр і забарвлений у буро-коричневі або оливкові тони з темними плямами на тілі. На голові у нього є дві жовті або помаранчеві плями. Вужі часто зустрічаються навіть у населених пунктах, іноді їх знаходять у центрі Чернівців та навіть у під’їздах будинків.

Водяний вуж

Водяний вуж

Водяний вуж живе переважно вздовж річки Дністер, добре плаває і полює на рибу. Він має сіре забарвлення і не має жовтих плям позаду голови, через що його іноді плутають із гадюкою.

Науковець підкреслив, що укус будь-якого з неотруйних видів не становить серйозної загрози для людини. Найгірше, що може трапитися — це легкі подряпини чи невелика кровотеча.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які є найсмертоносніші змії світу, хто лідирує з них за силою отрути, а хто — за кількістю смертей.

