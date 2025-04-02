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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Якість газу в Україні можуть знизити: інакше його просто не буде — енергетичний експерт

Після обстрілів деякі компанії втратили до 40% обсягів видобутку, проте держава продовжує тиснути на них податками й штрафами.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Якість газу в Україні можуть знизити: інакше його просто не буде — енергетичний експерт

Якість газу в Україні можуть знизити. / © Reuters

Через масовані російські атаки по газовій інфраструктурі Україна може опинитися перед вибором — або використовувати газ нижчої якості, або залишитися без нього зовсім.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Ранок.LIVE, коментуючи пропозицію Верховної Ради тимчасово знизити вимоги до якості палива.

За його словами, після обстрілів деякі компанії втратили до 40% обсягів видобутку, проте держава продовжує тиснути на них податками й штрафами. Це, вважає Омельченко, лише ускладнить ремонт і ще більше скоротить обсяги доступного газу.

“Якщо цю проблему не вирішити — просто збільшиться дефіцит газу в осінній період для населення. Люди будуть і промисловість сидіти без газу”, — попередив експерт.

Щодо потенційного зниження якості, він зазначив: “Я не думаю, що сильно відчує населення відносно якості газу. Але якість буде дещо гіршою”.

Раніше повідомлялось, що 2025 року українцям варто очікувати на підвищення вартості природного газу та електроенергії.

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