Укрaїнa
42
1 хв

Якою буде погода 16 серпня в Україні: прогноз для всіх регіонів (мапа)

Сонячний день і температуру до +35°С обіцяють українцям синоптики. Де саме буде спекотно?

Віра Хмельницька
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Якою буде погода 16 серпня в Україні: прогноз для всіх регіонів (мапа)

Синоптики обіцяють спеку до +35° / © Associated Press

Прогноз погоди в Україні на 16 серпня свідчить, що на усі регіони чекає спека до +35°. Сонячний день буде і у Києві.

Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометцентру.

Тож 16 серпня в Україні переважатиме сонячна та суха погода.

У більшості регіонів очікується невелика хмарність без опадів. Лише на Волині вдень можливий короткочасний дощ із грозою.

Прогноз погоди в Україні на 16 серпня / © Укргідрометцентр

Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +11…+16°, на Закарпатті та в південних областях — +16…+21°. Вдень температура підніметься до +25…+30°, у західних та південних областях — до +33°. На Закарпатті очікується сильна спека — до +35°.

Київ та область — без опадів

У столиці та області прогнозується невелика хмарність і відсутність опадів.

У Києві вночі +14…+16°, вдень +26…+28°. А на Київщині вночі буде прохолодно — +11…+16°, проте вдень спекотно — +25…+30°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Нагадаємо, спекотно в Україні через антициклон. Наразі на погоду в Україні впливає саме він.

Раніше йшлося про те, як глобальне потепління вже змінило погоду в Києві і чому непередбачувані заморозки знищують врожай по всій країні.

