Якою буде погода 16 серпня в Україні: прогноз для всіх регіонів (мапа)
Сонячний день і температуру до +35°С обіцяють українцям синоптики. Де саме буде спекотно?
Прогноз погоди в Україні на 16 серпня свідчить, що на усі регіони чекає спека до +35°. Сонячний день буде і у Києві.
Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометцентру.
Тож 16 серпня в Україні переважатиме сонячна та суха погода.
У більшості регіонів очікується невелика хмарність без опадів. Лише на Волині вдень можливий короткочасний дощ із грозою.
Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +11…+16°, на Закарпатті та в південних областях — +16…+21°. Вдень температура підніметься до +25…+30°, у західних та південних областях — до +33°. На Закарпатті очікується сильна спека — до +35°.
Київ та область — без опадів
У столиці та області прогнозується невелика хмарність і відсутність опадів.
У Києві вночі +14…+16°, вдень +26…+28°. А на Київщині вночі буде прохолодно — +11…+16°, проте вдень спекотно — +25…+30°.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Нагадаємо, спекотно в Україні через антициклон. Наразі на погоду в Україні впливає саме він.
Раніше йшлося про те, як глобальне потепління вже змінило погоду в Києві і чому непередбачувані заморозки знищують врожай по всій країні.