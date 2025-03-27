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Якою буде погода 28 березня: прогноз синоптикині
Справжнього весняного тепла ще доведеться почекати.
Завтра, 28-го березня, в Україні очікується тепла погода, протягом дня +12+18, на півдні подекуди до +20 градусів. Дощі ймовірні на сході та північному сході, проте все ж на значній частині території України без істотних опадів.
Про це написала синоптикиня Наталія Діденко.
Вітер східних напрямків, помірний, на заході та в південній частині можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.
“У Києві 28-го березня опадів не передбачається. Вночі холоднувато, +3+5 градусів, вдень потепліє до +15 градусів”, — зазначила вона.
За прогнозом синоптикині:
29-го березня вдень +12+18 градусів;
30-го березня спостерігатиметься різке похолодання на півночі, заході, на Черкащині, Вінниччині, Полтавщині, Харківщині — до +8+13 градусів. На решті території в неділю ще буде тепло;
31-го березня знову потеплішає там, де було холодно.
1-го квітня знову похолодання на заході, півночі та в центрі.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що квітень буде помірно теплим, без різких коливань температури та екстремальних опадів.
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