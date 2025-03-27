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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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176
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Якою буде погода 28 березня: прогноз синоптикині

Справжнього весняного тепла ще доведеться почекати.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода в Україні

Погода в Україні

Завтра, 28-го березня, в Україні очікується тепла погода, протягом дня +12+18, на півдні подекуди до +20 градусів. Дощі ймовірні на сході та північному сході, проте все ж на значній частині території України без істотних опадів.

Про це написала синоптикиня Наталія Діденко.

Вітер східних напрямків, помірний, на заході та в південній частині можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

“У Києві 28-го березня опадів не передбачається. Вночі холоднувато, +3+5 градусів, вдень потепліє до +15 градусів”, — зазначила вона.

За прогнозом синоптикині:

  • 29-го березня вдень +12+18 градусів;

  • 30-го березня спостерігатиметься різке похолодання на півночі, заході, на Черкащині, Вінниччині, Полтавщині, Харківщині — до +8+13 градусів. На решті території в неділю ще буде тепло;

  • 31-го березня знову потеплішає там, де було холодно.

  • 1-го квітня знову похолодання на заході, півночі та в центрі.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що квітень буде помірно теплим, без різких коливань температури та екстремальних опадів.

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