Якою буде погода 7 жовтня: тумани та дощі в Україні, синоптики попереджають про зміни (мапа)
Температура вдень 11-16°, на сході та південному сході країни 16-21°.
В Україні 7 жовтня буде хмарно. В Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Миколаївській областях помірні, на Одещині значні дощі, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці у західних та північних областях місцями туман.
Про це повідомив Український гідрометцентр у Facebook.
Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-13°, у західних і північних областях 4-9° тепла; вдень 11-16°, на сході та південному сході країни 16-21°.
На високогір’ї Карпат невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.
Яка погода у Києві та області
У вівторок, 7 жовтня, на території Київщини та Києва хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці по області місцями туман.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.
У Києві вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.
Нагадаємо, народний метеоролог Володимир Деркач із Каменя-Каширського на Волині пообіцяв в Україні три бабині літа: в жовтні, листопаді та навіть у грудні, коли температура підвищиться до +10°.