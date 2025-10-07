Якою буде погода 7 жовтня: тумани та дощі в Україні, синоптики попереджають про зміни (мапа)

В україні буде хмарно / © unsplash.com

В Україні 7 жовтня буде хмарно. В Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Миколаївській областях помірні, на Одещині значні дощі, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці у західних та північних областях місцями туман.

Про це повідомив Український гідрометцентр у Facebook.

Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, у західних і північних областях 4-9° тепла; вдень 11-16°, на сході та південному сході країни 16-21°.

На високогір’ї Карпат невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла.

Мапа погоди 7 жовтня / © Укргідрометцентр

Яка погода у Києві та області

У вівторок, 7 жовтня, на території Київщини та Києва хмарно. Без істотних опадів. Вночі та вранці по області місцями туман.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

У Києві вночі 6-8° тепла, вдень 13-15°.

Нагадаємо, народний метеоролог Володимир Деркач із Каменя-Каширського на Волині пообіцяв в Україні три бабині літа: в жовтні, листопаді та навіть у грудні, коли температура підвищиться до +10°.