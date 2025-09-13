Якою буде погода в Україні до 2030 року: прогноз метеорологині

Погода / © Pixabay

У найближчі п’ять років світ очікує подальше зростання середніх температур і збільшення кількості аномально спекотних днів.

Про це повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух в інтерв’ю телеканалу «24 Канал«.

За її словами, згідно з прогнозами Всесвітньої метеорологічної організації, середньорічна глобальна температура протягом найближчої п’ятирічки перевищуватиме показники доіндустріальної епохи щонайменше на 1,5°C. Це свідчить про прискорення кліматичних змін та подальше розширення проявів глобального потепління.

«Перші шість місяців 2025 року вже показали виняткову аномалію: кожен місяць увійшов до трійки найтепліших за всю історію спостережень, а перше півріччя посіло друге місце серед найспекотніших, поступившись лише 2024 року», — наголосила Балабух.

Вона підкреслила, що навіть попри нетривалі періоди похолодань, загальна тенденція зростання температури зберігається, що є чітким маркером розвитку глобального потепління.

Щодо погодних умов в Україні, кліматолог прогнозує, що восени температура переважатиме кліматичну норму. Водночас періоди так званого «бабиного літа» можливі, але їхні точні дати наразі передбачити неможливо.

Оцінюючи перспективи зимового сезону, експертка відзначила, що за останні два-три десятиліття зими в Україні стали значно коротшими та теплішими. При цьому сильні морози та снігопади залишатимуться й надалі, однак траплятимуться рідше, ніж раніше.

«Опади у вигляді снігу у вересні чи жовтні — не є аномалією. Це доволі характерне явище, особливо для високогірних районів Карпат», — уточнила вона.

Балабух підсумувала, що нинішні зміни клімату вказують на необхідність адаптації як на глобальному, так і на національному рівні, оскільки наслідки потепління відчуватимуться у багатьох сферах життя.

