Якою буде погода до кінця травня: синоптикиня зробила прогноз на місяць
Попри прохолодний початок травня, вже з середини першої декади місяця синоптики буде суттєве підвищення температури.
Травень в Україні розпочався з прохолодних днів, проте синоптики прогнозують стрімку зміну погоди.
Про це розповіла синоптикиня, начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв’ю «Укрінформу».
За її словами, вже з середини першої декади місяця в країні встановиться стабільне весняне тепло, а стовпчики термометрів поступово піднімуться до літніх позначок.
«Перші дні можуть бути прохолодними, але вже з середини першої декади встановиться стабільніше весняне тепло. Денні температури поступово піднімуться до +18…+24 градусів у більшості регіонів», — каже Птуха.
Вона додала, що загалом у травні температура очікується близькою до норми або трохи нижчою.
