Якою буде погода до кінця травня: синоптикиня зробила прогноз на місяць

Попри прохолодний початок травня, вже з середини першої декади місяця синоптики буде суттєве підвищення температури.

В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода у травні

В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода у травні / © УНІАН

Травень в Україні розпочався з прохолодних днів, проте синоптики прогнозують стрімку зміну погоди.

Про це розповіла синоптикиня, начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв’ю «Укрінформу».

За її словами, вже з середини першої декади місяця в країні встановиться стабільне весняне тепло, а стовпчики термометрів поступово піднімуться до літніх позначок.

«Перші дні можуть бути прохолодними, але вже з середини першої декади встановиться стабільніше весняне тепло. Денні температури поступово піднімуться до +18…+24 градусів у більшості регіонів», — каже Птуха.

Вона додала, що загалом у травні температура очікується близькою до норми або трохи нижчою.

Раніше ми писали, що в Україні «вжарить» до +27, але скоро — нове похолодання.

Дата публікації
