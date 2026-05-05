Якою буде погода до кінця травня: синоптикиня зробила прогноз на місяць

В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода у травні

Травень в Україні розпочався з прохолодних днів, проте синоптики прогнозують стрімку зміну погоди.

Про це розповіла синоптикиня, начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв’ю «Укрінформу».

За її словами, вже з середини першої декади місяця в країні встановиться стабільне весняне тепло, а стовпчики термометрів поступово піднімуться до літніх позначок.

«Перші дні можуть бути прохолодними, але вже з середини першої декади встановиться стабільніше весняне тепло. Денні температури поступово піднімуться до +18…+24 градусів у більшості регіонів», — каже Птуха.

Вона додала, що загалом у травні температура очікується близькою до норми або трохи нижчою.

