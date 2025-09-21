- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 427
- Час на прочитання
- 1 хв
Якою буде погода на День осіннього рівнодення: синоптикиня попередила, коли очікувати похолодання
На початку тижня в Україні пануватиме тепла та сонячна погода завдяки антициклону, однак справжнє осіннє похолодання вже не за горами.
У понеділок, 22 вересня, в Україні очікується тепла і сонячна погода. Температура повітря протягом дня становитиме +24…+27 градусів, а вночі — +11…+14 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.
«У понеділок в Україні скрізь буде тепло і навіть дуже тепло! Протягом дня очікується +24…+27 градусів», — написала вона.
Коли очікувати похолодання
Але, така комфортна погода триватиме недовго. За словами синоптикині, похолодання розпочнеться вже з середини наступного тижня.
День осіннього рівнодення, 22 вересня, у Києві буде сонячно та тепло. Температура повітря в столиці прогріється до +27 градусів.
Вся територія України в понеділок перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не передбачається.
Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що за критеріями синоптиків мереорологічна осінь в Україні ще не почалася. А найближчі дні очікуються настільки теплими, що їх можна називати бабиним літом.
Водночас синоптики попереджають про зміну погодних умов в Україні. Вже з 25-26 вересня очікується різке похолодання, а в західних областях, особливо біля Карпат, дощ почне переходити у мокрий сніг та сніг.