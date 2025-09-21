ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
427
1 хв

Якою буде погода на День осіннього рівнодення: синоптикиня попередила, коли очікувати похолодання

На початку тижня в Україні пануватиме тепла та сонячна погода завдяки антициклону, однак справжнє осіннє похолодання вже не за горами.

Ірина Ігнатова
Осінь в Україні

Осінь в Україні поки що тішить майже літнім теплом / © unsplash.com

У понеділок, 22 вересня, в Україні очікується тепла і сонячна погода. Температура повітря протягом дня становитиме +24…+27 градусів, а вночі — +11…+14 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«У понеділок в Україні скрізь буде тепло і навіть дуже тепло! Протягом дня очікується +24…+27 градусів», — написала вона.

Коли очікувати похолодання

Але, така комфортна погода триватиме недовго. За словами синоптикині, похолодання розпочнеться вже з середини наступного тижня.

День осіннього рівнодення, 22 вересня, у Києві буде сонячно та тепло. Температура повітря в столиці прогріється до +27 градусів.

Вся територія України в понеділок перебуватиме під впливом антициклону, тому опадів не передбачається.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що за критеріями синоптиків мереорологічна осінь в Україні ще не почалася. А найближчі дні очікуються настільки теплими, що їх можна називати бабиним літом.

Водночас синоптики попереджають про зміну погодних умов в Україні. Вже з 25-26 вересня очікується різке похолодання, а в західних областях, особливо біля Карпат, дощ почне переходити у мокрий сніг та сніг.

427
