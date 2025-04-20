ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
30
Час на прочитання
1 хв

Якою буде погода на другий день Великодня і Провідну неділю: прогноз від Діденко

В кінці тижня на українців очікує суттєве похолодання.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Погода на обливаний понеділок і Провідну неділю

Освячення великодніх кошиків / © УНІАН

Синоптикиня Наталія Діденко розповіла, якою буде погода на другий день Великодня, 21 квітня, а також наступної Поминальної неділі, коли українці відзначають «Проводи» (Гробки).

Про це вона написала у Facebook.

За словами Діденко, 21 квітня в Україні буде сонячна тепла погода. Температура повітря сягатиме до +20+24 градусів. Лише в Криму та Приазов’ї пройдуть короткочасні дощі з грозами. У Києві у понеділок очікується суха сонячна погода з температурою повітря до +24 градусів.

Загалом цей тиждень в Україні буде теплим. Денна температура повітря становитиме +20+24 градуси, зазначає синоптикиня.

Похолодання у Поминальну («Провідну») неділю

«У кінці тижня, якраз на Проводи, в Україні побільшає дощів та знизиться температура повітря: у суботу до +14+17 градусів, на півдні та сході ще побуде до +22 градусів, а в неділю, 27-го квітня, до +10+16 градусів», — попереджає Діденко.

Раніше в Укргідрометцентрі відповіли, коли в Україні знову похолодає.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie