Якою буде погода на другий день Великодня і Провідну неділю: прогноз від Діденко

Освячення великодніх кошиків / © УНІАН

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Синоптикиня Наталія Діденко розповіла, якою буде погода на другий день Великодня, 21 квітня, а також наступної Поминальної неділі, коли українці відзначають «Проводи» (Гробки).

Про це вона написала у Facebook.

За словами Діденко, 21 квітня в Україні буде сонячна тепла погода. Температура повітря сягатиме до +20+24 градусів. Лише в Криму та Приазов’ї пройдуть короткочасні дощі з грозами. У Києві у понеділок очікується суха сонячна погода з температурою повітря до +24 градусів.

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Загалом цей тиждень в Україні буде теплим. Денна температура повітря становитиме +20+24 градуси, зазначає синоптикиня.

Похолодання у Поминальну («Провідну») неділю

«У кінці тижня, якраз на Проводи, в Україні побільшає дощів та знизиться температура повітря: у суботу до +14+17 градусів, на півдні та сході ще побуде до +22 градусів, а в неділю, 27-го квітня, до +10+16 градусів», — попереджає Діденко.

Раніше в Укргідрометцентрі відповіли, коли в Україні знову похолодає.