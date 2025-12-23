Якою буде погода на Різдво: чи чекати українцям на сніг та морози

Собака у різдвяному костюмі / © Associated Press

Погоду на Різдво, 25 грудня, в Україні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Синоптик «Укргідрометцентру» Іван Семиліт розповів, де варто очікувати нічних морозів до -12°C та чи випаде святковий сніг.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

За словами синоптика, на Різдво в Україні протягом дня переважатиме хмарна погода з окремими проясненнями.

Семиліт уточнив, що метеорологічна ситуація формуватиметься під впливом зони підвищеного атмосферного тиску.

У більшості регіонів опадів не прогнозують, за винятком гірських районів.

«Буде переважно без опадів. Лише у Карпатах вночі пролітатиме невеликий сніг», — сказав синоптик.

У нічні години температура повітря по країні загалом становитиме від -5 до -10°C. На сході та північному сході України стовпчики термометрів можуть опускатися до -12°C. Водночас на Закарпатті та в Криму очікується м’якша погода — від +1 до -4 градусів.

Удень 24 грудня по всій території України прогнозують морозну погоду в межах -1…-6°C. Водночас у Закарпатській області та в Криму буде тепліше — температура може підвищитися до +5°C.

До слова, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, Святвечір та Різдво в Україні будуть по-справжньому зимовими. Після нетривалого потепління на початку тижня, вже 24-25 грудня вдарять відчутні морози. Синоптикиня зазначає, що природа діє за графіком, повертаючи класичну морозну погоду саме до святкових днів.