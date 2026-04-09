Якою буде погода на Великдень та коли повернеться тепло: прогноз до кінця тижня

Весняне тепло затримується / © Associated Press

Погода в Україні наприкінці робочого тижня продовжить перебувати під впливом холодних атмосферних мас і циклонічної діяльності — вночі очікуються заморозки, вдень — дощ.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода у п’ятницю, 10 квітня

10 квітня, в Україні втримається холодна погода. Найближчої ночі +1+6 градусів, місцями заморозки 0-3 градуси.

Протягом дня в більшості областей України максимально +3+7 градусів, у південній частині та на південному сході +7+11 градусів.

Вітер північний, північно-західний, помірний, часом із сильними поривами. У північних, центральних областях та на Харківщині — дощ, місцями мокрий сніг.

У південній частині, на Луганщині, Донеччині, на Дніпропетровщині — дощ. У західних областях — без істотних опадів.

Погода у Києві 10 квітня

У Києві у п’ятницю очікується дощ з мокрим снігом. Вночі +1+3 градуси, на околицях заморозки 0-3 градуси, завтра вдень близько +5 градусів.

Погода вихідними, 11-12 квітня

У суботу синоптична ситуація в Україні — без особливих змін.

У неділю, 12 квітня, на Великдень, в Україні практично повсюди періодично дощ, періодично прояснення.

«У великодню ніч +2+5 градусів, ще є ймовірність заморозків (якщо хмарами не прикриє), а вдень 12 квітня потепліє, +7+11, на Лівобережжі +8+14 градусів. Потепління посміливішає від 14-15 квітня», — додала вона.

Нагадаємо, синоптики прогнозують нічні морози, мокрий сніг та небезпечні штормові пориви вітру в більшості областей.

Очільник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань наголошує, що наразі відбувається зміна повітряної маси на прохолодну.