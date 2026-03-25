Якою буде погода у квітні: прогноз Укргідрометцентру на місяць

Якою буде погода у квітні: прогноз Укргідрометцентру

Реклама

В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода у квітні — температура та кількість опадів триматимуться у межах кліматичної норми.

Про це пише пресслужба УкрГМЦ.

Яким буде квітень в Україні: прогноз Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі очікують, що середня місячна температура повітря в Україні становитиме 8–11° тепла. У гірських районах Карпат традиційно буде прохолодніше — близько 5–7° тепла.

Реклама

Місячна кількість опадів очікується на рівні 30–50 мм (в Карпатах 60–90 мм), що в межах норми (80–120 %).

Яка погода загалом притаманна квітню

В Укргідрометцентрі нагадали, що для квітня характерне швидке наростання тепла.

Загалом середня мiсячна температура повітря у квітні в Україні становить 7–11°, в гірських районах 2–6° тепла. По всій території України у квітні зазвичай спостерігаються грози.

Абсолютні температурні мінімуми і максимуми квітня

Абсолютний мінімум температури — 5,6–16,2° морозу, в Чернівецькій, Чернігівській, Сумській та Харківській областях місцями 16,7–22,2° морозу, у південній частині та на Львівщині подекуди 3,2–4,9° морозу.

Реклама

Абсолютний максимум — 24,6–33,3° тепла, в гірських районах місцями 21,0–29,3°.

