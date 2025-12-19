ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

Якою буде погода у найкоротший день року: прогноз на 20-21 грудня

Україна зустрічає зимове сонцестояння з «плюсовою» температурою, а потім очікується похолодання.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Наталка Діденко назвала дату, коли в Україну прийдуть справжні морози.

Наталка Діденко назвала дату, коли в Україну прийдуть справжні морози. / © unsplash.com

Цими вихідними, 20-21 грудня, переважатиме синоптична ситуація без особливих змін — хмарно, без істотних опадів, тумани.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Вона нагадала, що 21 грудня — це день зимового сонцестояння, найкоротший день, після чого світловий день поступово починає збільшуватися.

Діденко повідомила, що 20-21 грудня в Україні температура повітря очікується на рівні 0+4 градуси. На заході та півдні +3+7, в Криму до +9 градусів.

У Києві в суботу та неділю опадів не передбачається. Погода буде прохолодною, проте помірною, +1+3 градуси.

Діденко підтвердила, що саме на Різдво, від 25 грудня, в Україні почнеться похолодання.

«Як саме, звідки і на скільки градусів — в уточнених прогнозах подальших», — додала вона.

Раніше синоптикиня Наталія Птуха повідомила, коли в Україні похолоднішає і чи буде сніг на Різдво.

Дата публікації
Кількість переглядів
82
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie