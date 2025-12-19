- Дата публікації
Якою буде погода у найкоротший день року: прогноз на 20-21 грудня
Україна зустрічає зимове сонцестояння з «плюсовою» температурою, а потім очікується похолодання.
Цими вихідними, 20-21 грудня, переважатиме синоптична ситуація без особливих змін — хмарно, без істотних опадів, тумани.
Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
Вона нагадала, що 21 грудня — це день зимового сонцестояння, найкоротший день, після чого світловий день поступово починає збільшуватися.
Діденко повідомила, що 20-21 грудня в Україні температура повітря очікується на рівні 0+4 градуси. На заході та півдні +3+7, в Криму до +9 градусів.
У Києві в суботу та неділю опадів не передбачається. Погода буде прохолодною, проте помірною, +1+3 градуси.
Діденко підтвердила, що саме на Різдво, від 25 грудня, в Україні почнеться похолодання.
«Як саме, звідки і на скільки градусів — в уточнених прогнозах подальших», — додала вона.
Раніше синоптикиня Наталія Птуха повідомила, коли в Україні похолоднішає і чи буде сніг на Різдво.