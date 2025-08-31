- Дата публікації
Якою буде погода у перший осінній день: прогноз Укргідрометцентра
У перший день осені у всіх регіонах пануватиме справжня літня спека, лише подекуди пройдуть короткочасні дощі.
Перший день осені, понеділок, 1 вересня, ще потішить українців приємною теплою погодою.
Про це передає «Укргідрометцентр».
Завтра, у південній частині і в центральних, східних та Сумській областях місцями очікується короткочасний дощ, гроза. На решті території — без опадів.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі опуститься до +13-18°, на півдні до +21°. Вдень стовпчики термометра сягатимуть +26-31°, у східних областях +30-34°, місцями сильна спека +35-37°. У Києві вночі +16-18°, вдень — близько +30°.
