Якою буде погода у перший осінній день: прогноз Укргідрометцентра

У перший день осені у всіх регіонах пануватиме справжня літня спека, лише подекуди пройдуть короткочасні дощі.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Погода на 1 вересня

Погода на 1 вересня / © УНІАН

Перший день осені, понеділок, 1 вересня, ще потішить українців приємною теплою погодою.

Про це передає «Укргідрометцентр».

Завтра, у південній частині і в центральних, східних та Сумській областях місцями очікується короткочасний дощ, гроза. На решті території — без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі опуститься до +13-18°, на півдні до +21°. Вдень стовпчики термометра сягатимуть +26-31°, у східних областях +30-34°, місцями сильна спека +35-37°. У Києві вночі +16-18°, вдень — близько +30°.

/ © Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Раніше ми писали, якою буде погода у вересні і коли вдарять перші заморозки.

