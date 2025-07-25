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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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52
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Якою буде погода у серпні: синоптики дали прогноз на останній місяць літа

Метеорологи передбачають серпень в Україні з аномальною спекою та нестачею опадів. Температурні показники перевищуватимуть кліматичні норми, а дощі практично не тішитимуть своєю прохолодою.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У серпні буде спекотно

У серпні буде спекотно / © Pixabay

Синоптики обіцяють українцям спекотний серпень з великою ймовірністю перевищення температурної норми.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

«Протягом серпня 2025 в Україні очікується середня місячна температура +20 +26 градусів, це на 1,5 - 2 градуси вище за норму. В західних областях передбачається температура повітря +17 +20 градусів, в Карпатах +14 +16 градусів, що в межах норми», — йдеться у повідомленні.

Кількість опадів протягом серпня передбачається в межах 23 - 40 мм, це менше (64 -73 %) норми. В західних областях 60 - 77 мм, в Карпатах 94 - 116 мм, що в межах (80 - 120 %) норми.

За інформацією синоптиків середня місячна температура серпня в Україні складає +18 +24,8 градусів, у гірських районах +16 +19 градусів, на високогір’ї Карпат +13 градусів.

Абсолютний максимум температури в серпні в Україні становить +35,0 +39,6 градусів, у південних, східних, більшості центральних, Тернопільській та Чернігівській областях місцями +40 +42 градуси, в гірських районах +27 +39 градусів.

Абсолютний мінімум температури в серпні в Україні +1 +7 градусів, на узбережжі морів +8 + 13 градусів, в Карпатах, північних, східних, Волинській та Запорізькій областях місцями 0 -2 градуси.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на 26-27 липня. Якою буде погода вихідними — читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
52
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