ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
68
Час на прочитання
1 хв

Якою буде погода у січні: прогноз Укргідрометцентру

Кількість опадів у перший місяць нового року не буде перевищувати норму.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Погода у січні

Погода у січні / © ТСН.ua

В Українському гідрометеорологічному центрі прогнозують, що у січні 2026 року середня місячна температура буде нижчою від норми.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

«Середня місячна температура очікується 1 – 7 ° морозу, що на 1,5 ° нижче за норму», — повідомляють українські синоптики.

Щодо опадів, то в перший місяць нового року їхня кількість не буде перевищувати норму.

«Місячна кількість опадів очікується 28 – 79 мм, що в межах норми (80 – 100 %)», — повідомили в Укргідрометцентрі.

Українські синоптики нагадали, що в Україні середня місячна температура повітря у січні становить 0 – 6 ° морозу, а в Криму від 1 ° морозу до 4 ° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в п’ятницю, 26 грудня, в Україні очікується потепління. Водночас будуть хуртовини, а на дорогах — ожеледиця.

Дата публікації
Кількість переглядів
68
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie