Якою буде погода у січні: прогноз Укргідрометцентру

Погода у січні

В Українському гідрометеорологічному центрі прогнозують, що у січні 2026 року середня місячна температура буде нижчою від норми.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.

«Середня місячна температура очікується 1 – 7 ° морозу, що на 1,5 ° нижче за норму», — повідомляють українські синоптики.

Щодо опадів, то в перший місяць нового року їхня кількість не буде перевищувати норму.

«Місячна кількість опадів очікується 28 – 79 мм, що в межах норми (80 – 100 %)», — повідомили в Укргідрометцентрі.

Українські синоптики нагадали, що в Україні середня місячна температура повітря у січні становить 0 – 6 ° морозу, а в Криму від 1 ° морозу до 4 ° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в п’ятницю, 26 грудня, в Україні очікується потепління. Водночас будуть хуртовини, а на дорогах — ожеледиця.