Якою буде погода у вересні і коли вдарять перші заморозки: прогноз синоптика

Прогноз погоди на вересень / © ТСН

Початок вересня в Україні буде досить теплим, однак похолодання очікуються вже з третьої декади місяця.

Про це розповів синоптик Ігор Кибальчич, передає «Телеграф».

За його словами, в Україні перший тиждень вересня очікується теплий, у південних, східних та центральних областях часом спекотний.

Проте у третій декаді вересні в Україну прийдуть перші заморозки. Надійдуть холодні арктичні повітряні маси. Вже після 20 вересня можливі перші заморозки на поверхні ґрунту в північних, східних та західних областях, попереджає синоптик.

Загальна кількість опадів у вересні прогнозується нижче за норму в середньому на 20–40%. Дощів буде обмаль.

«Отже, дощі спостерігатимуться зрідка, а їх інтенсивність виявиться недостатньою для повноцінного зволоження ґрунту, особливо в Лівобережній частині України. Тут є значні ризики для розвитку посухи та встановлення найвищого рівня пожежної небезпеки в екосистемах», — зазначає Кибальчич.

