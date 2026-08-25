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Якою буде погода у вересні в Україні: прогноз гідрометцентру на місяць
За словами синоптиків, початок осені не готує аномальних сюрпризів: температура та кількість опадів у вересні залишатимуться в межах норми.
Вересень є перехідним місяцем від літа до осені, для якого властиве загальне зниження температури. Проте середня місячна температура повітря в Україні у перший день осені буде близькою до норми.
Детальніше про те, якою буде погода у перший місяць осені, розповіли в Укргідрометцентрі.
Прогноз на вересень 2026 року
Середня місячна температура повітря прогнозується 11 – 18 ° градсів, що близько до норми.
Місячна кількість опадів очікується 37 – 76 мм, в Карпатах 74 – 106 мм, що теж є в межах норми (80 – 120 ).
Загальна кліматична характеристика вересня у попередні роки
Синоптики нагадали, що зазвичай середня місячна температура повітря у вересні складає 13 – 17 °, у південній частині місцями 18 – 20 °, в гірських районах 9 – 15 °.
Абсолютний максимум температури становить 30,7 – 38,8°, в гірських районах (крім Чернівецької області) місцями 24,3 – 36,0 °;
Абсолютний мінімум – 1 – 8,8 ° морозу, в Херсонській, Запорізькій та Чернівецькій областях місцями 0 – 1 ° тепла, в Криму до 5,5 ° тепла.
Раніше заморозки в повітрі у вересні були відмічено у другій та третій декадах; в Карпатах та місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях — в першій декаді.
Середня місячна кількість опадів складає 37-74 мм, у південній частині місцями 28 –36 мм, у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях 77 – 108 мм, на високогір’ї Карпат — 126 – 130 мм.
Раніше ми писали, якою буде погода в Україні до кінця цього тижня.