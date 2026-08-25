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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Якою буде погода у вересні в Україні: прогноз гідрометцентру на місяць

За словами синоптиків, початок осені не готує аномальних сюрпризів: температура та кількість опадів у вересні залишатимуться в межах норми.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Прогноз погоди на вересень 2026

Прогноз погоди на вересень 2026 / © ТСН

Вересень є перехідним місяцем від літа до осені, для якого властиве загальне зниження температури. Проте середня місячна температура повітря в Україні у перший день осені буде близькою до норми.

Детальніше про те, якою буде погода у перший місяць осені, розповіли в Укргідрометцентрі.

Прогноз на вересень 2026 року

Середня місячна температура повітря прогнозується 11 – 18 ° градсів, що близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується 37 – 76 мм, в Карпатах 74 – 106  мм, що теж є в межах норми (80 – 120 ).

Загальна кліматична характеристика вересня у попередні роки

Синоптики нагадали, що зазвичай середня місячна температура повітря у вересні складає 13 – 17 °, у південній частині місцями 18 – 20 °, в гірських районах 9 – 15 °.

  • Абсолютний максимум температури становить 30,7 – 38,8°, в гірських районах (крім Чернівецької області) місцями 24,3 – 36,0 °;

  • Абсолютний мінімум – 1 – 8,8 ° морозу, в Херсонській, Запорізькій та Чернівецькій областях місцями 0 – 1 ° тепла, в Криму до 5,5 ° тепла.

Раніше заморозки в повітрі у вересні були відмічено у другій та третій декадах; в Карпатах та місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях — в першій декаді.

Середня місячна кількість опадів складає 37-74 мм, у південній частині місцями 28 –36 мм, у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях 77 – 108 мм, на високогір’ї Карпат — 126 – 130 мм.

Раніше ми писали, якою буде погода в Україні до кінця цього тижня.

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