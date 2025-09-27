- Дата публікації
Якою буде погода у жовтні та коли очікувати заморозки: прогноз на місяць
Середня місячна температура у жовтні становитиме від +7°C до +13°C, що на 1°C вище за норму.
У жовтні 2025 року в Україні середньомісячна температура буде дещо вищою за норму. На більшості території країни похолодання варто очікувати у третій декаді.
Про це йдеться у прогнозі «Українського гідрометеорологічного центру».
За даними синоптиків, середня місячна температура у жовтні становитиме від +7°C до +13°C, що на 1°C вище за норму.
Також очікується 31-77 міліметрів опадів. У Карпатах і горах Криму трохи більше — 51-101 міліметрів, що в межах норми.
Загалом перехід середньої добової температури повітря через +8°C у бік зниження відбувається у третій декаді жовтні. У північних областях це відбувається раніше — у другій декаді.
Раніше синоптикиня повідомила, що вихідними в Україні буде переважно тепло, однак вночі очікується значне зниження температури повітря.