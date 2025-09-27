ТСН у соціальних мережах

454
1 хв

Якою буде погода у жовтні та коли очікувати заморозки: прогноз на місяць

Середня місячна температура у жовтні становитиме від +7°C до +13°C, що на 1°C вище за норму.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Жовтень ще потішить теплом

Жовтень ще потішить теплом / © Pixabay

У жовтні 2025 року в Україні середньомісячна температура буде дещо вищою за норму. На більшості території країни похолодання варто очікувати у третій декаді.

Про це йдеться у прогнозі «Українського гідрометеорологічного центру».

За даними синоптиків, середня місячна температура у жовтні становитиме від +7°C до +13°C, що на 1°C вище за норму.

Також очікується 31-77 міліметрів опадів. У Карпатах і горах Криму трохи більше — 51-101 міліметрів, що в межах норми.

Загалом перехід середньої добової температури повітря через +8°C у бік зниження відбувається у третій декаді жовтні. У північних областях це відбувається раніше — у другій декаді.

Раніше синоптикиня повідомила, що вихідними в Україні буде переважно тепло, однак вночі очікується значне зниження температури повітря.

