Погода у грудні

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Грудень — місяць, коли українці чекають на перший справжній сніг, зимові морози та святкову атмосферу. Однак останніми роками початок зими дедалі частіше дивує нестійкою погодою, а температури можуть суттєво відрізнятися від звичних для цієї пори.

Якою буде погода в Україні у грудні 2026 року, чи варто готуватися до сильних морозів та коли очікувати снігу — про що говорять попередні прогнози українських і європейських метеорологів.

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Якою буде погода в грудні 2026 року

За попередніми оцінками українських метеорологів, зима 2026–2027 років може бути теплішою за кліматичну норму приблизно на 1–2°C.

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Як повідомляє Укрінформ, Наталія Птуха зазначила, що середньомісячна температура протягом зимового сезону, за попередніми розрахунками, очікується на 1–2 градуси вищою за норму. Подібна тенденція стосується і початку зими. Однак остаточний прогноз саме на грудень потребує уточнення.

Підвищена середня температура не означає, що весь місяць буде теплим. Навіть якщо грудень загалом виявиться теплішим за звичайний, упродовж окремих днів можливі морози, снігопади та ожеледиця.

За словами Наталії Птухи, довгострокові прогнози дають змогу оцінити загальну тенденцію, але не передбачити погоду на кожен день місяця.

Чи будуть сильні морози в грудні

Попри прогнози відносно теплої зими, повністю виключати сильні морози не варто.

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Як розповідають в Укргідрометцентрі, протягом холодного сезону можливі періоди похолодання тривалістю від 3 до 10 днів. У цей час температура може помітно знижуватися.

Водночас наразі неможливо достовірно передбачити, коли саме в грудні встановиться морозна погода та наскільки сильним буде похолодання.

На характер зими впливатимуть переміщення повітряних мас, атмосферні циклони та антициклони. Тому періоди відлиг можуть змінюватися морозами навіть у межах одного тижня.

Чи випаде сніг у грудні 2026 року

Сніг у грудні можливий у більшості регіонів України. Однак його кількість та тривалість залягання снігового покриву залежатимуть від температури повітря. Під час потеплінь опади можуть випадати у вигляді дощу або мокрого снігу. Якщо температура опуститься нижче нуля, зростатиме ймовірність снігопадів та утворення снігового покриву.

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За кліматичними спостереженнями Укргідрометцентру, у грудні сніговий покрив зазвичай утворюється в більшості областей України. Водночас на півдні країни він встановлюється не кожного року.

Найбільше шансів на тривалий сніговий покрив традиційно мають Карпати та північно-східні райони України. У південних областях сніг частіше тане під час відлиг.

Проте точного прогнозу щодо кількості снігу в грудні 2026 року для кожного регіону поки немає.

Якою зазвичай буває погода в Україні в грудні

Погода в грудні суттєво відрізняється залежно від регіону. У північних та східних областях зазвичай холодніше, ніж на півдні та Закарпатті.

За багаторічними кліматичними спостереженнями:

У більшості областей середня температура грудня становить від 1 до 5°C морозу.

На Закарпатті та в південних регіонах місцями переважає температура від 0 до 2°C тепла.

У Карпатах зима зазвичай починається раніше, а сніговий покрив утримується довше.

На півдні країни грудень частіше супроводжується відлигами та дощами.

Середня місячна кількість опадів у грудні зазвичай становить 30–66 мм. На Закарпатті, у Карпатах та окремих інших районах вона може бути значно більшою.

Ці показники характеризують звичайну погоду в грудні за багаторічними спостереженнями, а не є прогнозом на 2026 рік.

Що прогнозують європейські метеорологи на грудень 2026 року

За даними Європейської служби моніторингу клімату Copernicus, грудень на більшій частині Європи може бути теплішим, ніж зазвичай. Така тенденція простежується і для України, хоча точні температурні показники для окремих областей поки невідомі.

Це означає, що в грудні можливі періоди відносно теплої погоди, коли температура підніматиметься вище нуля. Проте вони можуть чергуватися з похолоданнями та морозами.

Щодо опадів, європейські метеорологи прогнозують підвищену ймовірність вологої погоди протягом зимового сезону. Однак окремого підтвердженого прогнозу кількості снігу саме на грудень в Україні ці дані не дають.

Тому поки неможливо визначити, чи буде грудень 2026 року сніжним та чи сформується стійкий сніговий покрив до новорічних свят. Це залежатиме від температури повітря та переміщення атмосферних циклонів.

Коли в Україні зазвичай починається справжня зима

Календарна зима розпочинається 1 грудня, проте метеорологічна може настати раніше або пізніше. Метеорологічною зимою називають період після стійкого переходу середньодобової температури повітря через 0°C у бік зниження.

Як пояснила кліматологиня Віра Балабух, залежно від регіону України такий перехід зазвичай відбувається від першої декади листопада до першої декади грудня. У Карпатах та північно-східних областях зимові температури зазвичай встановлюються раніше. На півдні країни похолодання може затримуватися.

Проте останніми роками початок метеорологічної зими нерідко зміщується на пізніші терміни. Зокрема, за словами кліматологині, у попередньому зимовому сезоні метеорологічна зима в Україні розпочалася переважно 13–26 грудня. У Києві вона настала лише 24 грудня.

Коли буде точніший прогноз погоди на грудень 2026 року

Станом на 24 листопада Український гідрометеорологічний центр ще не оприлюднив на офіційному сайті місячний прогноз на грудень. Точнішу оцінку середньомісячної температури та кількості опадів можна буде отримати після оновлення офіційного прогнозу Укргідрометцентру.

Водночас передбачити погоду на конкретні дати, зокрема на День святого Миколая, Різдво або Новий рік, настільки завчасно неможливо.

Найнадійнішими залишаються короткострокові прогнози на найближчі 3-5 діб, тоді як прогнози на довший період потребують регулярного уточнення.

За попередніми оцінками, грудень 2026 року в Україні може бути теплішим за звичайний, проте це не виключає снігопадів, морозів та короткочасних похолодань.

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