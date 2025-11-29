Якою буде погода в останні дні осені: прогноз на 29-30 листопада

Погодні умови зміняться / © Pixabay

Погода в Україні вихідними буде стійкою і стабільною з температурним фоном вищим за норму, але місцями можливі нічні морози.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Субота, 29 листопада

У суботу, 29 листопада, на території країни переважатиме антициклональний характер погоди — істотні опади не передбачаються. Вітер західний/північно-західний, 5-10 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3-8 м/с. Нічна температура повітря -3 +2 градуси, денна +2 +8 градусів.

У Києві у суботу без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +2+4, вдень +7+9.

Неділя, 30 листопада

У неділю, 30 листопада, через вплив антициклону по всій Україні утримається стійка погода без опадів. Місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Нічна температура повітря -3 +2 градуси, денна +3 +8 градусів.

У Києві в неділю без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі +2+4 тепла, вдень +5+7.

