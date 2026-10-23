Якою буде погода в останній тиждень жовтня 2026 року: чи очікувати заморозки

Погода в жовтні

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Другий місяць осені підходить до кінця, але синоптична ситуація над країною знову змінює свій напрямок. Замість звичного для кінця жовтня пронизливого холоду та затяжних мряк, атмосферні фронти готують українцям чергову порцію погодних сюрпризів. Синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха проаналізувала рух повітряних мас і поділилися детальним прогнозом на останню декаду місяця.

Повітряні течії та антициклон: що саме утримує тепло в Україні

Секрет теперішньої теплої погоди полягає у зміні повітряних мас та атмосферного тиску. Зараз до України постійно надходить прогріте повітря з півдня та південного заходу. Саме ці південні течії працюють як природній обігрівач, вони не дають стовпчикам термометрів опуститися до звичних для кінця жовтня холодних позначок, навіть коли на вулиці похмуро чи вогко.

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У найближчі дні синоптична карта зміниться ще більше. Вологий циклон, який вирував над Чорним морем, остаточно втратить силу й відступить. Його місце займе антициклон — величезна область високого атмосферного тиску, яка суне з північного сходу.

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Зазвичай антициклони з півночі несуть похолодання, але цього разу Україна опиниться в його так званому «теплому секторі». Завдяки південно-східному вітру, який продовжуватиме затягувати тепле повітря, цей антициклон не принесе морозів. Навпаки — він розжене дощові хмари, захистить країну від ранніх заморозків і подарує більше сонячних та сухих днів.

Яка буде температура у регіонах: від прохолодних ночей до південного тепла

За даними синоптикині Наталії Птухи, протягом останньої декади жовтня денна температура в більшості областей коливатиметься в межах +13…+18 градусів. На Закарпатті та у південних областях повітря періодично прогріватиметься до майже літніх +21 градуса.

Нічні показники також залишаться високими — від +7 до +14 градусів у першій половині тижня з незначним зниженням лише на кілька позначок наприкінці місяця. Через постійну хмарність і високу вологість заморозків на ґрунті чи в повітрі в цей період не прогнозується взагалі.

Більшість областей України перейде в сухий режим. Короткочасні дощі залишаться лише на заході країни, а в південних і південно-західних регіонах у нічні та ранкові години формуватимуться густі осінні тумани. Повернення незначних опадів у північні та центральні області можливе лише на межі останніх днів місяця.

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Сніг скасовується: коли чекати на справжнє осіннє похолодання

В Укргідрометцентрі наголошують, що в синоптичній перспективі до кінця жовтня перший сніг Україні не загрожує. Винятком традиційно залишається лише високогір’я Карпат, де зимові опади в цю пору є абсолютно нормою і вже спостерігалися раніше.

Справжнє, але плавне повернення температурних показників до типової жовтневої норми відбудеться орієнтовно 27–28 жовтня. Похолодання буде м’яким і лише поверне погоду у звичне осіннє русло.

Яким буде кінець жовтня у столичному регіоні

У Києві та Київській області переважатиме суха, хмарна з проясненнями погода. Нічна температура повітря становитиме близько +9…+11 градусів, а вдень термометри стабільно показуватимуть +15…+18 градусів. Помірний південно-східний вітер зі швидкістю 5–10 м/с не створюватиме дискомфорту, забезпечуючи максимально приємну осінню атмосферу.

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