Укрaїнa
Україна опиниться під впливом антициклону: чого очікувати від погоди

У більшості регіонів завтра очікується суха й комфортна погода.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Прогноз погоди

Прогноз погоди / © Pixabay

Більшу частину території України 5 листопада визначатиме антициклон, тому значних опадів не прогнозується.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

За її словами, температура повітря залишатиметься комфортною для початку листопада. Найпрохолодніше буде на заході — вдень +8…+11 °С. У центральних і північних областях прогнозується +11…+14 °С, на півдні — найтепліше, до +17 °С.

Невеликі дощі можливі лише в окремих регіонах — у Вінницькій, Чернівецькій, Одеській областях, а також уночі на Житомирщині. В інших районах — сухо, з мінливою хмарністю.

У Києві 5 листопада опадів не очікується, температура вдень підвищиться, що створить сприятливі умови для прогулянок.

Найближчими днями в Україні збережеться помірно тепла погода з незначними коливаннями температури. Водночас за попередніми прогнозами, з 11–12 листопада в більшості регіонів очікується відчутне похолодання, тому синоптики радять заздалегідь підготуватися до зниження температури.

