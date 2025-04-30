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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Якою буде погода в Україні 1 травня: прогноз синоптикині

Початок травня в Україні буде помірно теплим.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода на четвер, 1 травня

Погода на четвер, 1 травн / © Associated Press

У четвер, 1 травня, температура повітря становитиме +15+20 градусів, у південній частині та в східних областях ще тепліше, протягом дня +20+24 градуси. Дощ через проходження атмосферного фронту ймовірний на заході, півночі, також ввечері на Черкащині та Харківщині. На решті території України без істотних опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Вітер північно-західного напрямку у більшості областей буде рвучким, часом сильним.

У Києві травень розпочнеться свіжим, але комфортним повітрям, вдень передбачається +16+18 градусів.

Є ймовірність невеликого дощу, проте може обійтися і хмарністю щільнішою.

Вітер у столиці очікується завтра поривчатим, може знижувати температуру комфорту на декілька градусів.

Раніше синоптики дали прогноз на останній день квітня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
22
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