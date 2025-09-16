- Дата публікації
Якою буде погода в Україні 17 вересня: прогноз синоптикині
Завтра в Україні дещо похолоднішає, втім вихідними тепло повернеться.
У середу, 17 вересня, в одній частині Україні буде прохолодно, а в іншій — сонячно й тепло. Мінімальна температура вдень становитиме +15 градусів, а максимальна — +26 градусів.
Про це пише синоптикиня Наталія Діденко.
За даними синоптикині, дощова й холодна погода переважатиме у:
західних областях
на півночі (окрім Сумщини)
на Вінниччині, на Одещині
у західних районах Черкащини та Кропивницького з районами.
У Києві завтра, 17 вересня, прогнозується серйозне похолодання та дощі. Температура повітря — +15+17 градусів.
«На решті території України — а це весь схід, південна частина (окрім Одещини), Полтавщина, Дніпропетровщина, Сумщина, східні райони Черкащини та Кропивницького з районами — очікується суха сонячна та тепла погода з температурою повітря +20+26 градусів», — зазначила Діденко.
Вона додала, що 18 вересня опади й зниження температури очікуються для жителів Лівобережжя України.
Проте вихідними, 20-21 вересня, в Україні синоптики обіцяють чудову сонячну теплу погоду. Так, температура повітря становитиме +23+27 градусів.
Раніше ми писали, що погода в Україні різко зміниться 16–18 вересня. Так, атмосферний тиск почне поступово знижуватися. За прогнозами, 17-18 вересня будуть опади.
«Розраховуємо на помірні, подекуди значні дощі. У південній частині можливі навіть грози», — зазначив синоптик Семиліт.
Згодом можливі короткочасні потепління — небо буде менш хмарним, очікується сонячна погода.