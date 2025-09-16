ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
45
Час на прочитання
1 хв

Якою буде погода в Україні 17 вересня: прогноз синоптикині

Завтра в Україні дещо похолоднішає, втім вихідними тепло повернеться.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

У середу, 17 вересня, в одній частині Україні буде прохолодно, а в іншій — сонячно й тепло. Мінімальна температура вдень становитиме +15 градусів, а максимальна — +26 градусів.

Про це пише синоптикиня Наталія Діденко.

За даними синоптикині, дощова й холодна погода переважатиме у:

  • західних областях

  • на півночі (окрім Сумщини)

  • на Вінниччині, на Одещині

  • у західних районах Черкащини та Кропивницького з районами.

У Києві завтра, 17 вересня, прогнозується серйозне похолодання та дощі. Температура повітря — +15+17 градусів.

«На решті території України — а це весь схід, південна частина (окрім Одещини), Полтавщина, Дніпропетровщина, Сумщина, східні райони Черкащини та Кропивницького з районами — очікується суха сонячна та тепла погода з температурою повітря +20+26 градусів», — зазначила Діденко.

Вона додала, що 18 вересня опади й зниження температури очікуються для жителів Лівобережжя України.

Проте вихідними, 20-21 вересня, в Україні синоптики обіцяють чудову сонячну теплу погоду. Так, температура повітря становитиме +23+27 градусів.

Раніше ми писали, що погода в Україні різко зміниться 16–18 вересня. Так, атмосферний тиск почне поступово знижуватися. За прогнозами, 17-18 вересня будуть опади.

«Розраховуємо на помірні, подекуди значні дощі. У південній частині можливі навіть грози», — зазначив синоптик Семиліт.

Згодом можливі короткочасні потепління — небо буде менш хмарним, очікується сонячна погода.

Дата публікації
Кількість переглядів
45
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie