Якою буде погода в Україні 17 вересня: прогноз синоптикині

У середу, 17 вересня, в одній частині Україні буде прохолодно, а в іншій — сонячно й тепло. Мінімальна температура вдень становитиме +15 градусів, а максимальна — +26 градусів.

Про це пише синоптикиня Наталія Діденко.

За даними синоптикині, дощова й холодна погода переважатиме у:

західних областях

на півночі (окрім Сумщини)

на Вінниччині, на Одещині

у західних районах Черкащини та Кропивницького з районами.

У Києві завтра, 17 вересня, прогнозується серйозне похолодання та дощі. Температура повітря — +15+17 градусів.

«На решті території України — а це весь схід, південна частина (окрім Одещини), Полтавщина, Дніпропетровщина, Сумщина, східні райони Черкащини та Кропивницького з районами — очікується суха сонячна та тепла погода з температурою повітря +20+26 градусів», — зазначила Діденко.

Вона додала, що 18 вересня опади й зниження температури очікуються для жителів Лівобережжя України.

Проте вихідними, 20-21 вересня, в Україні синоптики обіцяють чудову сонячну теплу погоду. Так, температура повітря становитиме +23+27 градусів.

Раніше ми писали, що погода в Україні різко зміниться 16–18 вересня. Так, атмосферний тиск почне поступово знижуватися. За прогнозами, 17-18 вересня будуть опади.

«Розраховуємо на помірні, подекуди значні дощі. У південній частині можливі навіть грози», — зазначив синоптик Семиліт.

Згодом можливі короткочасні потепління — небо буде менш хмарним, очікується сонячна погода.