Якою буде погода в Україні 20 січня та коли потепління – прогноз

В Україні 20 січня очікується сильний мороз, на дорогах — ожеледиця, а вітер західний та північно-західний.

Про це повідомила синопткиня Наталка Діденко у Telegram.

За словами синоптикині, в Україні 20 січня утримається морозна погода. Вночі температура опуститься до -12…-18°C на півночі та заході країни, місцями до -20°C. Вдень у вівторок повітря прогріється до -6…-11°C.

На дорогах слід очікувати ожеледицю. Вітер буде західний та північно-західний, невеликий або помірний. Опади малоймовірні завдяки антициклону.

Діденко розповіла, що у Києві 20 січня прогнозується морозно і сухо.

Синоптикиня додає, що в другій половині тижня очікується послаблення морозів. Водночас це поєднається з появою опадів та посиленням вітру, що створюватиме некомфортні умови на дорогах, у приміщеннях та для здоров’я населення.

За її прогнозом, в кінці січня — на початку лютого синоптичні карти вказують на можливе повернення сильних морозів. Наталка Діденко зазначає, що період спокійного антициклону закінчується, і погода буде більш мінливою, із вітром та опадами.

