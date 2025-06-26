Якою буде погода в Україні 27-29 червня: прогноз синоптикині

Погода в Україні / © ТСН

Впродовж дня 26-го червня очікується +22+26 градусів, південна частина та Закарпаття прогріються до +25+30 градусів. П’ятниця 27 червня в Україні буде теплою, до помірної спеки на півдні та на Закарпатті.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За словами Діденко, завтра нарешті стихне вітер, він буде помірним чи й слабким. Західних напрямків.

«Дощі з грозами через діяльність атмосферного фронту пройдуть у західних областях, місцями на півночі плюс Вінниччина та Одещина», — повідомила синоптикині.

На решті території України буде суха погода.

«У Києві 26-го червня також вітер вгомониться, буде західного напрямку, помірний. Протягом дня температура повітря коливатиметься близько +24 градусів», — зазначила Діденко.

Найближчими вихідними в Україні будуть періодичні локальні дощі. Температура повітря невисока, вдень +20+25 градусів, на півдні — +25+29 градусів.

Раніше синоптикиня Наталія Птуха повідомила, що на Україну насувається спека.

Так, від середини наступного тижня в Україні очікується потепління. Температура +30°C підвищиться у більшості регіонів. Найбільше на півдні та південному сході стовпчики термометрів можуть піднятися ще більше.

За словами Птухи, у певних регіонах на півдні та в центрі може спостерігатися дефіцит опадів.

«Водночас може підвищуватися рівень пожежної небезпеки, тому треба слідкувати за попередженнями і в цьому сенсі», — зауважила синоптикиня.