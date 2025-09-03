ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
16
1 хв

Якою буде погода в Україні 3 вересня: прогноз синоптиків

Прогнозується, що середа 3 вересня буде теплою й малохмарною. Опадів не очікується.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

Синоптики оприлюднили прогноз погоди в Україні на добу 3 вересня. Вдень очікується 24-26 градусів, а вночі — 8-20 градусів.

За даними «Укргідрометцентру», буде малохмарно. Без опадів.

«Лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза», — йдеться у повідомленні.

Що ж до вітру, він переважно північно-східний, а на заході країни — південно-східний, 3-8 м/с.

Температура повітря:

  • вночі 10-15°, у західних областях до 17°, вдень 24-29°;

  • у південній частині вночі 15-20°, вдень 27-32°;

  • на північному сході країни вночі 8-13°, вдень 21-26°.

Раніше синоптики прогнозували, що вересень 2025 занадто теплим, найімовірніше, не буде.

Пам’ятаємо, що минулого року середня місячна температура у вересні була вищою за норму на 1-2 градуси. Втім цього року вона перебуватиме у межах норми — від 13 до 18 градусів тепла, у Карпатах +11-12 градусів. Це на 6-8 градусів нижче, ніж у серпні.

Якщо говорити про місячну кількість опадів, то цей показник очікується на рівні 37-76 мм, в Карпатах 74-106 мм. Йдеться про межу норми, але дещо більше, ніж у серпні.

16
