Якою буде погода в Україні 3 вересня: прогноз синоптиків
Прогнозується, що середа 3 вересня буде теплою й малохмарною. Опадів не очікується.
Синоптики оприлюднили прогноз погоди в Україні на добу 3 вересня. Вдень очікується 24-26 градусів, а вночі — 8-20 градусів.
За даними «Укргідрометцентру», буде малохмарно. Без опадів.
«Лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза», — йдеться у повідомленні.
Що ж до вітру, він переважно північно-східний, а на заході країни — південно-східний, 3-8 м/с.
Температура повітря:
вночі 10-15°, у західних областях до 17°, вдень 24-29°;
у південній частині вночі 15-20°, вдень 27-32°;
на північному сході країни вночі 8-13°, вдень 21-26°.
Раніше синоптики прогнозували, що вересень 2025 занадто теплим, найімовірніше, не буде.
Пам’ятаємо, що минулого року середня місячна температура у вересні була вищою за норму на 1-2 градуси. Втім цього року вона перебуватиме у межах норми — від 13 до 18 градусів тепла, у Карпатах +11-12 градусів. Це на 6-8 градусів нижче, ніж у серпні.
Якщо говорити про місячну кількість опадів, то цей показник очікується на рівні 37-76 мм, в Карпатах 74-106 мм. Йдеться про межу норми, але дещо більше, ніж у серпні.