Якою буде погода в Україні 8 серпня: прогноз синоптикині

Погода / © ТСН

У п'ятницю, 8 серпня, антициклон зумовить суху сонячну погоду в Україні. Температура повітря буде без особливих змін.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Якою буде погода 8 серпня

Синоптикиня повідомила, що протягом дня в більшості областей України буде +24+29, на півдні та південному сході +29+33 градуси.

“У Києві завтра без опадів. Температура повітря близько +25 градусів”, — додала вона.

Раніше стало відомо, якою буде погода в Україні 7 серпня. Очікується спекотна погода, мінлива хмарність та місцями дощ.

За прогнозом "Укргідрометентру", через територію України продовжує переміщуватися холодний атмосферний фронт. Вдень лише на сході та південному сході країни місцями пройде короткочасний дощ із грозою. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вдень становитиме +20…25°С. На півдні та південному сході країни +28…33°С. На решті території прогнозують +22…27°С.

На Київщині та в столиці хмарно з проясненнями. Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень +22…27°С. У Києві буде +23…25°С.

При цьому синоптики попереджають про про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва.