Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
1 хв

Якою буде погода в Україні 8 вересня: прогноз синоптикині

У понеділок, 8 вересня, можливі опади по Україні.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Погода

Погода / © ТСН

В Україні 8 вересня очікуються дощі. Виняток — південна частина України та західні області. Температура повітря буде комфортною.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Якою буде погода 8 вересня

За словами синоптикині, у Карпатах та на Закарпатті дощі очікуються завтра вранці та ввечері. Натомість вдень буде переважно ясно. У Криму та Приазов’ї східний вітер рвучкий та сильний.

«Температура повітря найближчої ночі буде комфортною. Протягом дня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +23+28 градусів, на півдні місцями до +30 градусів», — деталізувала Діденко.

У Києві 8 вересня місцями ймовірні дощі. Буде +25 градусів.

9-го вересня також є ймовірність локальних дощів.

Прийдешній тиждень буде помірно теплим, відчутне похолодання орієнтовно передбачається 17-18 вересня.

Нагадаємо, в Україні у неділю, 7 вересня, очікується суха погода. Короткочасні дощі та грози можливі на Закарпатті.

Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +11… 16°C, на півдні країни до +19°C, а на сході та північному сході +8… 13°C.

Удень стовпчики термометрів покажуть +21… 26°C, на півдні до +29°C.

У Києві опадів не прогнозують. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вночі температура становитиме +12… 14°C, вдень +22… 24°C.

Дата публікації
Кількість переглядів
71
Наступна публікація

