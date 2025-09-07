- Дата публікації
Якою буде погода в Україні 8 вересня: прогноз синоптикині
У понеділок, 8 вересня, можливі опади по Україні.
В Україні 8 вересня очікуються дощі. Виняток — південна частина України та західні області. Температура повітря буде комфортною.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Якою буде погода 8 вересня
За словами синоптикині, у Карпатах та на Закарпатті дощі очікуються завтра вранці та ввечері. Натомість вдень буде переважно ясно. У Криму та Приазов’ї східний вітер рвучкий та сильний.
«Температура повітря найближчої ночі буде комфортною. Протягом дня максимальна температура повітря у більшості областей України становитиме +23+28 градусів, на півдні місцями до +30 градусів», — деталізувала Діденко.
У Києві 8 вересня місцями ймовірні дощі. Буде +25 градусів.
9-го вересня також є ймовірність локальних дощів.
Прийдешній тиждень буде помірно теплим, відчутне похолодання орієнтовно передбачається 17-18 вересня.
Нагадаємо, в Україні у неділю, 7 вересня, очікується суха погода. Короткочасні дощі та грози можливі на Закарпатті.
Вітер буде північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +11… 16°C, на півдні країни до +19°C, а на сході та північному сході +8… 13°C.
Удень стовпчики термометрів покажуть +21… 26°C, на півдні до +29°C.
У Києві опадів не прогнозують. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Вночі температура становитиме +12… 14°C, вдень +22… 24°C.