Якою буде погода в Україні на День Незалежності: прогноз синоптикині

24 серпня в Україні буде доволі прохолодно. У низці областей пройдуть дощі.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Погодні умови зміняться

Погодні умови зміняться / © Pixabay

На День Незалежності в Україні, 24 серпня, короткочасні дощі ймовірні у західних областях, місцями на півночі та в центрі, а ось на півдні та на сході — без опадів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря спекою не дошкулятиме. Температура повітря на заході +15+19 градусів, на півночі та в центрі +18+23 градуси, на півдні та на сході +23+28 градусів.

«У кінці серпня спека ще себе покаже», — зазначила вона.

У Києві на День Незалежності вночі, вранці та в першій половині дня втримається атмосфера від опадів.

Раніше синоптик попередив, що вже від 25 серпня в Україні розпочнеться період осінньої прохолоди. Потужний антициклон з центром над Білоруссю та західними областями України зумовить високий атмосферний тиск та стабільну погоду.

