Якою буде погода в Україні на наступному тижні: прогноз

Осінь

Протягом наступних декількох днів погода матиме мінливий характер, проте температурні показники загалом будуть досить комфортними і відповідатимуть кліматичній нормі.

Про це повідомляє Meteoprog.

Через вплив атмосферних фронтів та циклонів по всій країні очікуються опади у вигляді дощів, які часом можуть бути значними. Лише ближче до другої половини тижня і на вихідних метеорологічна ситуація поступово стабілізується.

Понеділок, 27 жовтня: На більшій частині території України прогнозується нестійка погода, зумовлена активністю атмосферних фронтів та циклону. Пройдуть дощі, на Лівобережжі вдень очікуються суттєві опади, на півдні не виключені окремі грози. Місцями можлива поява туману. Вітер зміниться з південно-східного на південно-західний, його швидкість становитиме 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря очікується в діапазоні від +6 °С до +12 °С, денна — від +8 °С до +13 °С. На крайньому півдні та в Криму вдень буде тепліше: +13 °С…+18 °С.

Вівторок, 28 жовтня: Вночі невеликі, подекуди помірні дощі пройдуть у східних та південних областях, вдень вони охоплять більшість регіонів України. У Карпатах опади переважно будуть у вигляді снігу. Нічна температура повітря складе +2 °С…+8 °С, на крайньому південному сході +7 °С…+11 °С; вдень +8 °С…+13 °С, в Приазов’ї та Криму +15 °С…+18 °С. У Карпатах вночі температура опуститься до 0 °С…-5 °С, вдень становитиме -2 °С…+3 °С.

Середа, 29 жовтня: Вночі дощі очікуються у східних та південних областях, а вдень — у північних та західних регіонах. На решті території країни переважатиме суха погода. Вітер західного напрямку, 7 — 12 м/с, на заході місцями пориви сягатимуть 15 — 20 м/с. Нічна температура повітря прогнозується в межах +2 °С…+8 °С, денна +7 °С…+12 °С.

Четвер, 30 жовтня: Невеликі дощі пройдуть на сході та півночі України, в інших областях суттєвих опадів не передбачається. Вночі та вранці подекуди можливий туман. Вітер західний, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря коливатиметься від +2 °С до +8 °С, вдень +10 °С…+15 °С, на півдні та Прикарпатті місцями до +16 °С…+17 °С.

П’ятниця, 31 жовтня: По всій Україні очікується тепла, переважно без опадів погода, лише в західних областях вдень прогнозуються невеликі дощі. Вночі та вранці місцями можливе утворення туману. Вітер вночі буде змінних напрямків, 3 — 8 м/с, вдень південно-східний, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря очікується в діапазоні +2 °С…+8 °С, денна +10 °С…+15 °С, на крайньому півдні місцями до +16 °С…+17 °С.

Субота, 1 листопада: Дощі пройдуть у західних областях, вдень опади також поширяться на північні регіони країни. На решті території України збережеться суха і тепла погода. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря очікується в межах +5 °С…+11 °С, денна +9 °С…+14 °С, на півдні та Прикарпатті місцями +15 °С…+17 °С.

Неділя, 2 листопада: Невеликі дощі пройдуть у північних та центральних областях України, на решті території опадів переважно не буде. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Нічна температура повітря передбачається +4 °С…+10 °С, денна +8 °С…+13 °С, у південних та західних областях +12 °С…+17 °С.

