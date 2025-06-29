Якою буде погода в Україні на початку липня 2025 року: синоптики спантеличили прогнозом

Прогноз погоди в Україні на наступний тиждень

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Тижневий прогноз погоди для України: з 30 червня по 6 липня 2025 року свідчить, шо на початку тижня українців очікує відносно прохолодна та нестабільна погода, проте ближче до вихідних температурні показники різко зростатимуть — країну накриє літня аномальна спека.

Про це йдеться на meteoprog.

З понеділка атмосферні умови залишатимуться загалом сприятливими: середні температури коливатимуться в межах кліматичної норми, а опади будуть нетривалими та локальними. У другій половині тижня, особливо у вихідні дні, з південного заходу — з регіону Балкан — надійде гаряче повітря. У південних, центральних областях і на Закарпатті стовпчики термометрів можуть сягнути +35…+38 °С.

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30 червня, понеділок

У нічні години місцями можливий короткочасний дощ. Вдень опади охоплять північні, центральні області й Крим. Очікуються окремі грози. Вітер переважно північно-західний, 7–12 м/с, місцями пориви до 15–20 м/с. Температура: вночі +13…+19 °С, вдень +21…+26 °С, у південних регіонах — до +31 °С. У північних областях прохолодніше — вночі +10...+15 °С, вдень +19...+24 °С.

1 липня, вівторок

Очікується переважно суха погода. Лише на північному сході можливі слабкі опади. Вітер північно-західного напрямку, 7–12 м/с, у північних та східних регіонах — пориви до 20 м/с. Нічна температура +9…+16 °С, денна — +18…+24 °С, на півдні та Закарпатті — до +30 °С.

2 липня, середа

Більшість території буде без опадів, проте в північних і східних областях можливі локальні дощі з грозами. Вітер північно-західний, 7–12 м/с, на заході — змінний, 3–8 м/с. Нічна температура +9…+16 °С, вдень — +22…+27 °С, у південних і західних регіонах — до +31 °С.

3 липня, четвер

Уплив антициклону забезпечить суху й сонячну погоду по всій країні. Вітер змінних напрямків, на Лівобережжі — північно-західний, 5–10 м/с. Вночі +12…+18 °С, вдень +27…+32 °С, на півдні та Закарпатті — до +35 °С.

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4 липня, п’ятниця

Малохмарна погода без опадів. Вітер змінного напрямку, 3–8 м/с. Температура вночі +16…+21 °С, вдень +28…+33 °С, у центрі й на півдні — до +37 °С.

5 липня, субота

У нічні години в західних і північних областях можливі грозові зливи. Вдень локальні опади поширяться на центральну частину країни, можливі град і шквали 15–20 м/с. На решті території сухо. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Вночі +12…+17 °С на заході та півночі, +17…+22 °С — на решті території. Вдень температура коливатиметься від +20…+25 °С на півночі й заході до +30…+38 °С на півдні.

6 липня, неділя

Короткочасні грозові дощі ймовірні у центральних і південних регіонах, на решті території — сухо. Вітер північний або північно-східний, 5–10 м/с. Вночі +12…+18 °С, вдень +22…+27 °С, на південному сході — до +35 °С.

Нагадаємо, як вже йшлося раніше, в понеділок, 30 червня, в Україні очікується нестійка погода — місцями короткочасні дощі та грози, хоча частина регіонів залишиться сухою.

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