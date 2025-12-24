Якою буде погода в Україні на Святвечір і Різдво: прогноз синоптикині

Погода в Україні / © ТСН

В Україні сьогодні та завтра збережеться переважно суха, але морозна погода. Опадів поки не очікується, однак надалі ситуація зміниться.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Якою буде погода на Святвечір і Різдво

За її прогнозом, на Святвечір і Різдво температура повітря в Україні становитиме від -2 до -7 градусів удень і від -5 до -12 градусів уночі.

«Опадів не буде поки що, сніг прийде вже 26-го грудня. Та ще й із сильним вітром», — попередила експертка.

Сніг та поступове потепління очікуються після Різдва. Разом з опадами прогнозується посилення вітру, що може ускладнити погодні умови.

Прогноз для Києва

Аналогічна ситуація складатиметься і в столиці. Святвечір та Різдво у Києві будуть морозними та сухими, а вже з 26 грудня очікується потепління та сніг.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи будуть українці зі світлом на Різдво та Новий рік.