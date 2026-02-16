На Україну насуваються потужні хуртовини та морози: попередження синоптиків

На Україну суне негода / © iStock

На Україну насувається негода — до країни наближаються потужні хуртовини та штормовий вітер. Синоптики попереджають про різке погіршення погодніх умов — від обледеніння до тріскучих морозів, які протримаються щонайменше до кінця лютого.

Через активну негоду в низці областей уже оголошено штормове попередження, а водіїв і пішоходів закликають бути максимально обережними на дорогах.

Детальніше про погоду в Україні на найближчий тиждень — читайте у матеріалі ТСН.ua.

До України суне небезпечний циклон — попередження Діденко

До України наближається південний циклон з Балкан. За словами синоптикині Наталки Діденко, країну знову накриють снігопади, хуртовини, сильний вітер та морози.

Як зауважила Діденко погода в Україні зараз нагадує гойдалки: то відлига, то люті морози.

Вона нагадує, що ще кілька днів тому країну огортали тумани, а вже вчора вирував циклон зі снігопадами, на зміну якому прийшло сухе та холодне повітря.

Синоптикиня розповіла, що найближчим часом температура впаде ще нижче, проте це ненадовго. Вже післязавтра ситуацію знову змінить черговий балканський циклон.

Водночас Наталка Діденко попереджає, що південні циклони зазвичай ходять «серіями», тому варто готуватися до нових хуртовин, сильного вітру та чергового ускладнення на дорогах.

«Післязавтра — знову черговий південний циклон із Балкан, відповідно, знову снігопади, хуртовини, сильний вітер!» — йдеться у повідомленні.

Синоптик Постригань прогнозує, що на українців чекає ще не одна хвиля негоди

Директор Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань прогнозує, що у вівторок 17 лютого жителям України слід очкувати до -12 градусів морозу вночі та до -8 градусів морозу вдень. Окрім того водіям та пішоходам варто бути обережними, адже на дорогах буде ожеледиця.

Водночас він попереджає, що 18 лютого, погода знову покаже свій характер, адже насувається черговий південний циклон.

У середу в Україні пройдуть рясні снігопади, а температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу. Очікується, що випаде від 5 до 10 сантиметрів снігу, а місцями намети можуть сягнути й 15 сантиметрів. Через ожеледицю на дорогах та тротуарах стане небезпечно, тож комунальникам та водіям варто підготувати протиожеледні суміші.

Водночас за прогнозами провідних європейських центрів, справжня зима затримається в нашому регіоні щонайменше до кінця лютого.

«Провідні європейські прогностичні моделі підтверджують — щонайменше до кінця лютого у нашому регіоні збережеться зимовий режим погоди з коливаннями температури повітря та періодичними опадами. Тому найближча перспектива — не аномальний холод, а випробування опадами і коливанням від відлиги до морозів», — повідомив Постригань

Також він наголосив, що варто уважно стежити за оновленнями, адже «судячи із настроїв атмосфери» цей циклон буде не останнім.

Погода в Києві

У столиці України 17 лютого опадів не передбачається, проте на дорогах зберігатиметься ожеледиця, попереджає синоптикиня Діденко.

Уночі температура повітря сягатиме від мінус 15 до мінус 17 градусів, а вдень -6 та -8 градусів морозу.

Водночас за даними порталу Sinoptik жителям та гостям столиці 18 лютого варто готуватися до ускладнення погодних умов. Синоптики прогнозують день без опадів, однак ближче до вечора може розпочатися сильний сніг.

Температура повітря у середу коливатиметься від -11 градусів морозу вночі до -8 градусів вдень.



Погода в Харкові

Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє що на Харківщині упродовж тижня очікується хмарна погода. Після відносно спокійного та морозного вівторка, регіон опиниться в епіцентрі активних атмосферних фронтів.

У вівторок, 17 лютого, га Харківщині синоптики передбачають, що погода буде стабільною: хмарно, але без серйозних опадів. Це буде найхолодніший день тижня — вночі температура по області опуститься до 5–10 градусів морозу, а вдень триматиметься в межах 1–6 градусів нижче нуля. На дорогах збережеться ожеледиця, тому водіям варто бути вкрай обережними.

Водночас 18 та 19 лютого, стане випробуванням для мешканців області. У середу на Харківщину прийде циклон, який принесе сніг із дощем та сильний штормовий вітер із поривами до 15–20 м/с.

Очікується ожеледь та значне налипання мокрого снігу. Температура почне коливатися від нічних морозів до 3 гардусів тепла вдень, що призведе до постійної «каші» на дорогах.

Тим часом 17 лютого жителям міста Харків варто готуватися до похолодання. За даними порталу Sinoptik вночі стовпчики термометра показуватимуть від -8 до -7 градусів Цельсія, тоді як вдень від -5 до — 4 градусів морозу. Протягом усього дня у місті буде триматися хмарна погода. Без опадів.

Прогноз погоди у Харкові на 17 лютого

У середу, 18 лютого, очікується незначне потепління до -3 градусів морозу. Однак синоптики попереджають про погіршення погоди увечері — очікується сильний снігопад.

Прогноз погоди у Харкові на 18 лютого

У четвер, 19 лютого, небо над Харковом буде щільно затягнуте хмарами протягом усього дня. Нічна сильна злива до ранку стихне, проте розслаблятися не варто: вже по обіді дощ перейде у сніг. Лише ближче до вечора негода нарешті вщухне, а опади припиняться.

Синоптики прогнозують від +3 градусів тепла вдень до -4 градусів вночі.

Прогноз погоди у Харкові на 19 лютого

Погода в Одесі

Жителів Одеси та області попереджають про негоду — на регіон насуваються хуртовини та ожеледь.

У Гідрометеорологічному Центрі Чорного та Азовського морів повідомляють, що ситуація на дорогах Одеси та області суттєво ускладниться вже цієї середи. 18 лютого регіон опиниться в епіцентрі південного циклону, який принесе з собою справжню зимову негоду.

Найскладніша ситуація прогнозується вночі та вранці, де очікуються потужні снігопади.

Пориви північного вітру сягатимуть 15–20 м/с, що призведе до хуртовин та появи снігових заметів. Через перепади температури дроти та дерева вкриються льодом, а на дорогах стане вкрай слизько.

На Одещину насуваються хуртовини та ожеледь

Через негоду в області оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпечності.

Тим часом в Одеській області 17 лютого пануватиме похмура погода.

За даними синоптиків, якщо ніч пройде без серйозних опадів, то вже вдень регіон накриють невеликі, а місцями й помірні опади. У світлу пору доби мешканцям області слід бути готовими до налипання мокрого снігу та підступної ожеледиці на дорогах.

На Одещині прогнозують до 2 градусів тепла

Температурний режим по області буде неоднорідним: вночі стовпчики термометрів покажуть 0–5 градусів морозу, а на півночі регіону холод посилиться до -9 градусів. Вдень температура коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

В Одесі протягом усього дня також буде хмарно. Нічне затишшя вдень змінять невеликі опади. Температура повітря у місті триматиметься стабільно низьких позначок: вночі очікується 1–3 градусів морозу, а вдень термометри покажуть від 0 до 2 градусів нижче нуля.

Погода у Львові

Найближчими днями Львівщина перебуватиме під впливом антициклону з Балтики, який згодом поступиться місцем атмосферним фронтам із південного заходу Європи, попереджає Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

17 та 18 лютого у Львові та області очікується мінлива хмарність і місцями невеликий сніг. Вночі та вранці можливий туман (видимість до 500–1000 м), а на дорогах зберігатиметься небезпечна ожеледиця (жовтий рівень небезпеки). Температура вночі коливатиметься від -6 до -11 градусів, вдень — близько нуля з невеликим мінусом.

У Львові та області очікується мінлива хмарність і місцями невеликий сніг

Від 19 лютого опади посиляться. У четвер та п’ятницю очікується значний сніг та хуртовини через поривчастий вітер. Хоча вдень температура балансуватиме на межі 0 градусів, нічні морози не відступлять, тому ситуація на дорогах залишатиметься складною протягом усього тижня.

Погода в Дніпрі

За даними синоптиків у місті Дніпро та Дніпропетровській області 17 лютого очікується переважно хмарна погода без опадів. На дорогах місцями буде ожеледиця.

Температура повітря по області становитиме від -8 до -3 вночі, та від-3 до +2 вдень

У місті Дніпро стовпчики термометра вночі показуватимуть від -7 до -5 градусів морозу. Вдень температура повітря становитиме близько 0 градусів Цельсія.

