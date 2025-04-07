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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Якою буде погода в Україні цього тижня: прогноз на 7-13 квітня

Фіксується проникнення холодного арктичного повітря на територію Східної та Південної Європи, а також розвиток активної циклонічної діяльності.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Погода на тиждень

Погода на тиждень / © ТСН

Впродовж тижні в Україні прогнозується некомфортна та волога погода. Періодично проходитимуть опади у вигляді дощу та снігу, можливе посилення вітру до 15 – 20 м/с, а температурне тло виявиться на 6 – 12 °С нижчим за кліматичну норму.

Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

Якою буде погода 7-13 квітня

За даними фахівця:

  • понеділок, 7 квітня — передбачається холодна та нестійка погода по всій Україні. Вночі у західних та північних областях, вдень також місцями у центральних регіонах, Криму та Приазов'ї пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, на півдні з дощем. На північному заході країни місцями очікується хуртовина, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, північно-західний, 7 - 12 м/с, вдень на Правобережжі місцями можливі пориви, 15 - 17 м/с. Температура повітря в західних регіонах вночі становитиме -2...-7 °С, вдень -1...+4 °С. У решті областей вночі -1…+5 °С, вдень +4…+9 °С.

  • вівторок, 8 квітня — у західних, північних та місцями центральних областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг. В решті регіонів України без істотних опадів. У західній та північній частині на дорогах ожеледиця, сніговий накат. Вітер західний, північно-західний, 7 - 12 м/с, вдень місцями в Україні пориви, 15 - 17 м/с. Температура повітря в західних регіонах вночі -2...-7 °С, в інших областях вночі -2...+3 °С; вдень +2...+7 °С.

  • середа, 9 квітня — вночі у західній частині країни, а також на крайній півночі України пройде невеликий сніг. Вдень у більшості регіонів, крім південного сходу, очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу з дощем. На дорогах західних та північних областей ожеледиця. Вітер переважно західного напрямку, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі -4…+1 °С, у Поліссі та у Карпатах місцями до -7 °С; вдень +3...+8 °С.

  • четвер, 10 квітня — вночі у західних регіонах вдень у більшості областей України пройдуть помірні опади (у східних та південних областях переважно дощ, у західних та північних областях – сніг, мокрий сніг та дощ). У західних областях подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. У Карпатах значний сніг. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с, вдень у південно-західній половині країни місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 °С, вдень на Лівобережжі +4...+9 °С, на решті території -1...+4 °С; у Карпатах протягом доби -2…-7 °С.

  • п'ятниця 11 квітня — утримається холодна та нестійка погода з опадами у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу у більшості областей України. На дорогах Правобережжя місцями ожеледиця, налипання мокрого снігу. Вітер змінних напрямків, 7 – 12 м/с, у південно-західних областях місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -3…+2 °С, вдень +1…+7 °С. У Карпатах вночі -5...-10 °С, вдень -1...-6 °С.

  • субота, 12 квітня — на більшій частині території України під впливом чергових атмосферних фронтів очікуються дощі із мокрим снігом. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 °С, вдень +1...+7 °С.

  • неділю, 13 квітня — місцями в Україні пройдуть невеликі опади у вигляді снігу та дощу. Лише у західних та південно-західних областях без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…-5 °С, вдень +2…+7 °С, на Прикарпатті та місцями у південній частині +7…+12 °С.

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