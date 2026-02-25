ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
505
Час на прочитання
2 хв

Якою буде погода в Україні у березні: синоптики дали прогноз

Синоптики пояснили, яким може бути перший місяць весни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Проліски.

Проліски. / © Pexels

У березні температура повітря та кількість опадів у більшості областей України відповідатиме нормі.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, у березні середня місячна температура очікується в межах норми — 1-7° тепла. Одна на заході, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях температура повітря буде на 1,5-2,5° вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 30–53 мм. У гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей місцями 60–98 мм — це також в межах норми (80–100%).

Прогноз погоди на березень 2026 в Україні

В Укргідрометцентрі повідомили, що у перший місяць весни середня місячна температура складає від 0° до 6° морозу. На Одещині, в Криму та на Закарпатті місцями 1–4° тепла.

Абсолютний мінімум температури становить 23,7-36,1° морозу. Втім, у Волинській, Вінницькій, Чернігівській та Луганській областях місцями було навіть 37,2–39,0° морозу.

Абсолютний максимум — 12,3- 21,9° тепла. В Одеській, Вінницькій областях та в Криму місцями +23,0 – 24,4°.

Перехід середньої добової температури повітря через 0° у бік підвищення відбувається на Одещині, в Криму та на Закарпатті місцями в першій декаді. На решті території — в другій та третій декаді лютого (у західних, північних, центральних та східних областях локально в першій декаді березня).

Середня місячна кількість опадів становить 22–49 мм. У Карпатах, на Закарпатті, в горах Криму 53–89 мм.

Погода в Україні — якою буде весна

Нагадаємо, синоптики ошелешили прогнозом погоди на весну 2026. Очікується, що перша половина березня нагадуватиме лютий, а тому навіть можливі морози — 10–15°. Вже після 20 березня середньодобова температура зазвичай переходить позначку 0°, що в метеорології вважається початком справжньої весни.

Водночас керівниця відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометеорологічного інституту Віра Балабух у прогнозі на весну наголосила, що довгострокові прогнози вказують на загальні тенденції (тепла/холодна, суха/волога), а точні дати заморозків чи пікових температур можна визначити лише за 3–5 днів.

Дата публікації
Кількість переглядів
505
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie