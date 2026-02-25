Якою буде погода в Україні у березні: синоптики дали прогноз

Проліски. / © Pexels

У березні температура повітря та кількість опадів у більшості областей України відповідатиме нормі.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, у березні середня місячна температура очікується в межах норми — 1-7° тепла. Одна на заході, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях температура повітря буде на 1,5-2,5° вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 30–53 мм. У гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей місцями 60–98 мм — це також в межах норми (80–100%).

Прогноз погоди на березень 2026 в Україні

В Укргідрометцентрі повідомили, що у перший місяць весни середня місячна температура складає від 0° до 6° морозу. На Одещині, в Криму та на Закарпатті місцями 1–4° тепла.

Абсолютний мінімум температури становить 23,7-36,1° морозу. Втім, у Волинській, Вінницькій, Чернігівській та Луганській областях місцями було навіть 37,2–39,0° морозу.

Абсолютний максимум — 12,3- 21,9° тепла. В Одеській, Вінницькій областях та в Криму місцями +23,0 – 24,4°.

Перехід середньої добової температури повітря через 0° у бік підвищення відбувається на Одещині, в Криму та на Закарпатті місцями в першій декаді. На решті території — в другій та третій декаді лютого (у західних, північних, центральних та східних областях локально в першій декаді березня).

Середня місячна кількість опадів становить 22–49 мм. У Карпатах, на Закарпатті, в горах Криму 53–89 мм.

Погода в Україні — якою буде весна

Нагадаємо, синоптики ошелешили прогнозом погоди на весну 2026. Очікується, що перша половина березня нагадуватиме лютий, а тому навіть можливі морози — 10–15°. Вже після 20 березня середньодобова температура зазвичай переходить позначку 0°, що в метеорології вважається початком справжньої весни.

Водночас керівниця відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометеорологічного інституту Віра Балабух у прогнозі на весну наголосила, що довгострокові прогнози вказують на загальні тенденції (тепла/холодна, суха/волога), а точні дати заморозків чи пікових температур можна визначити лише за 3–5 днів.