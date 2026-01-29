ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
191
1 хв

Якою буде погода в Україні у лютому: синоптики дали прогноз

Синоптики пояснили, яким може бути останній місяць зими.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Ожеледь.

Ожеледь. / © Associated Press

У лютому температура повітря у більшості областей України відповідатиме нормі. Кількість опадів протягом останнього місяця зими також буде у межах норми.

Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

За даними синоптиків, середня місячна температура становитиме від 4° морозу до 2° тепла. У західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях — ці значення в межах норми. Втім, на решті території країни — на 1,5° вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується в межах 29 – 67 мм. У Карпатах місцями — 74 – 83 мм.

Кліматична характеристика лютого

В Укргідрометцентрі повідомили, що середня місячна температура складає 0-6° морозу. На Одещині, в Криму та на Закарпатті — місцями 1-4° тепла.

Абсолютний мінімум температури становить 23,7-36,1° морозу. На Волині, у Вінницькій, Чернігівській та Луганській областях місцями до 37,2-39,0° морозу.

Абсолютний максимум – 12,3-21,9° тепла. В Одеській, Вінницькій областях та в Криму — до +23,0-24,4°. На високогір’ї Карпат 9,5-11,1° тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 22-49 мм. Водночас у Карпатах, на Закарпатті та на високогір’ї — 104-108 мм.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що сильні морози знову повертаються до України. Морози накриють захід і північ країни, а потім поширяться на інші регіони. Причиною низької температури стане просування арктичного повітря із північного сходу Європи під впливом антициклону.

