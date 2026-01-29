- Дата публікації
-
Якою буде погода в Україні у лютому: синоптики дали прогноз
Синоптики пояснили, яким може бути останній місяць зими.
У лютому температура повітря у більшості областей України відповідатиме нормі. Кількість опадів протягом останнього місяця зими також буде у межах норми.
Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.
За даними синоптиків, середня місячна температура становитиме від 4° морозу до 2° тепла. У західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях — ці значення в межах норми. Втім, на решті території країни — на 1,5° вище за норму.
Місячна кількість опадів очікується в межах 29 – 67 мм. У Карпатах місцями — 74 – 83 мм.
Кліматична характеристика лютого
В Укргідрометцентрі повідомили, що середня місячна температура складає 0-6° морозу. На Одещині, в Криму та на Закарпатті — місцями 1-4° тепла.
Абсолютний мінімум температури становить 23,7-36,1° морозу. На Волині, у Вінницькій, Чернігівській та Луганській областях місцями до 37,2-39,0° морозу.
Абсолютний максимум – 12,3-21,9° тепла. В Одеській, Вінницькій областях та в Криму — до +23,0-24,4°. На високогір’ї Карпат 9,5-11,1° тепла.
Середня місячна кількість опадів складає 22-49 мм. Водночас у Карпатах, на Закарпатті та на високогір’ї — 104-108 мм.
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що сильні морози знову повертаються до України. Морози накриють захід і північ країни, а потім поширяться на інші регіони. Причиною низької температури стане просування арктичного повітря із північного сходу Європи під впливом антициклону.