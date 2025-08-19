Якою буде погода в Україні завтра, 20 серпня: синоптикиня зробила прогноз

Погода / © ТСН

Реклама

У середу, 20 серпня, погода в Україні буде сухою і теплою. Температура повітря протягом дня в більшості областей — +23+28 градусів, на півдні та південному сході — +25+30 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

Ідентична ситуація спостерігатиметься й у Києві. Буде сухо та +24 градуси.

Реклама

За словами фахівчині, вже 21 серпня у західній частині України з’являться дощі. Впродовж 22-23 серпня атмосферний дощовий фронт пройде практично всією територією (окрім, на жаль, південної частини). Ймовірні грози.

«У середині тижня побільшає спеки», — зазначила Діденко.

І вже на День Незалежності 24 серпня всюди буде сонячно. Вдень +19+24, на півдні та сході +24+29, хіба що свіженько на заході: 16-20 градусів тепла.

Раніше йшлося про те, якою буде погода в Україні сьогодні, 19 серпня. Так, очікувалося тепло і сонце. Опадів не прогнозувалося. Температура повітря протягом дня становитиме:

Реклама

у західних областях — +20+24 градуси,

на півночі — +22+26,

у центральній частині — +24+27 (на Вінниччині +20+22),

на сході — +25+27,

у південній частині — +25+30 градусів.

У Києві 19 серпня прогнозували суху малохмарну погоду. Температура повітря — близько +25 градусів.